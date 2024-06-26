В Подмосковье ежегодно проводится 140 тысяч исследований в онкодиспансере

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 140 тысяч исследований ежегодно проводят в патологоанатомическом отделении областного онкодиспансера. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В патологоанатомическом отделении изучают материал из операционных, дневного стационара и поликлиники. Там проводят иммуногистохимические, FISH- и ALK-исследования, исследования PD-L1 в опухолях легких, молочной железы и желудка, инвазивной уротелиальной карциномы. Каждый день в лаборатории проводят до 400 исследований, в год — более 140 тысяч.
Важное место в работе занимает исследование биопсий, а также органов и тканей, удаленных в результате оперативного лечения онкозаболеваний.
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«Задача врачей отделения — выяснить, почему человек умер, и понять, как развивалось заболевание. Для этого патологоанатомы проводят вскрытие и изучают ткани и органы под микроскопом. Благодаря этому коллеги-онкологи из хирургического отделения узнают больше о том, как развиваются разные виды рака», — поделилась заведующая патологоанатомическим отделением Марина Андреева.
Важное место в работе занимает исследование биопсий, а также органов и тканей, удаленных в результате оперативного лечения онкозаболеваний.
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Мира Полтева