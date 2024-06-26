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В Подмосковье ежегодно проводится 140 тысяч исследований в онкодиспансере

26 июня 2024, 15:10
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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Более 140 тысяч исследований ежегодно проводят в патологоанатомическом отделении областного онкодиспансера. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В патологоанатомическом отделении изучают материал из операционных, дневного стационара и поликлиники. Там проводят иммуногистохимические, FISH- и ALK-исследования, исследования PD-L1 в опухолях легких, молочной железы и желудка, инвазивной уротелиальной карциномы. Каждый день в лаборатории проводят до 400 исследований, в год — более 140 тысяч.

«Задача врачей отделения — выяснить, почему человек умер, и понять, как развивалось заболевание. Для этого патологоанатомы проводят вскрытие и изучают ткани и органы под микроскопом. Благодаря этому коллеги-онкологи из хирургического отделения узнают больше о том, как развиваются разные виды рака», — поделилась заведующая патологоанатомическим отделением Марина Андреева.



Важное место в работе занимает исследование биопсий, а также органов и тканей, удаленных в результате оперативного лечения онкозаболеваний.

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#человек
#лаборатории
#подмосковье
Врачи из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса
26 июня 2024, 14:51

Фото: istockphoto / demaerre

Два врача из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса медработников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Министерство здравоохранения Российской Федерации подвело итоги Всероссийского конкурса среди врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Конкурс проходил в три этапа: на уровне медицинской организации, на региональном уровне, где участников оценивали эксперты Министерства здравоохранения Московской области, и на федеральном уровне.

«Наши врачи регулярно участвуют в профессиональных конкурсах медицинских работников и часто становятся победителями на федеральном уровне. В этом году награды получили два врача из медицинских организаций Московской области — Клина и Коломны. Поздравляю коллег с победой!» — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Светлана Алексеева, участковый врач-педиатр Клинской больницы, заняла второе место в номинации «Лучший участковый педиатр». Марина Соболева, врач общей практики (семейный врач) Коломенской больницы, заняла третье место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)».

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#итоги
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Эндокринолог Чухачева назвала разгрузочные дни бесполезными для похудения
26 июня 2024, 14:24

Фото: Istockphoto / Dacharlie

Научных доказательств эффективности разгрузочных дней для похудения нет. К тому же они не оказывают никакого детокс-эффекта, считает врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева.
«Разгрузочные дни не обладают большей эффективностью для снижения массы тела, чем гипокалорийное сбалансированное питание, когда мы едим регулярно и полноценно, но расход энергии превышает её потребление. Таковы данные исследований. Кроме того, разгрузочные дни и голодания не приводят к расщеплению и выведению шлаков. А с выведением ненужного отлично справляются почки, печень, лёгкие и кишечник», – заявила врач «Газете.Ru».
К тому же Чухачева подчеркнула, что резкое ограничение калорийности рациона повышает вероятность возврата веса после диеты, так как после разгрузочного дня человек склонен к перееданию.
«Кроме того, голодание или значительный дефицит калорий часто сопровождаются слабостью, головокружением, бессонницей, тошнотой, головной болью и запорами», – добавила специалист.
При длительном уменьшении калорийности рациона ниже 1200 ккал, по её оценке, возможны развитие дефицита витаминов, макро- и микроэлементов, а у женщин – нарушение менструального цикла.

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Подмосковные врачи спасли ногу пострадавшей в ДТП велосипедистки
26 июня 2024, 11:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

26-летяя девушка получила открытый передом голени в результате ДТП: на двухместный электровелосипед, на котором она каталась с мужем, наехал автомобиль. Ногу пострадавшей спасли врачи Солнечногорской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина объяснил, что лечение открытого перелома занимает больше времени, и рассказал о ходе терапии.

«Сначала мы зафиксировали ногу на скелетном вытяжении и занимались консервативным лечением раны. После того, как спал отек, а рана залечилась, мы провели остеосинтез кости – то есть восстановили целостность кости, зафиксировав отломки с помощью специальных металлических конструкций — накостной пластиной с винтами», — сказал Скорина.
Операция по остеосинтезу длилась полтора часа, она прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она уже в состоянии передвигаться на костылях, а после периода восстановления сможет снова ходить самостоятельно.

В министерстве добавили, что авария произошла, когда пара ехала по обочине трассы: один из водителей съехал с проезжей части, чтобы совершить обгон, и врезался в велосипед. Супруг пострадавшей отделался лёгкими ушибами.

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#солнечногорск
#врачи
#хирург
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#велосипедист
#минздрав мо
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В Австралии у мужчины выросли волосы в горле из-за 17 лет курения
Daily Mail: у курильщика с 17-летним стажем выросли волосы в горле
26 июня 2024, 11:26

Фото: IStock/Satjawat Boontanataweepol

В Австралии у мужчины после 17 лет курения начались проблемы с дыханием. У него в горле обнаружили скопление волос, сообщает Daily Mail.
Австралиец начал курить в 1990 году. Спустя 17 лет мужчина обратился к врачам с жалобами на хриплый голос, постоянный кашель и затрудненное дыхание. Обследование показало, что у него в горле начали расти волосы. Мужчину прооперировали и назначили антибиотики.

Но проблема появилась вновь, курильщик был вынужден на протяжении 14 лет регулярно посещать больницу. В 2022 году он окончательно отказался от вредной привычки, только тогда врачи смогли удалить волосы навсегда при помощи лазера.

В детстве мужчине проводили операцию на шее. Ее разрезали и вставляли дыхательную трубку, а после закрывали отверстие пересаженной кожей. Именно в этом месте скапливался сигаретный дым, что и могло стать причиной роста волос, поясняют медики. Явление считается редким и малоизученным.

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#антибиотики
#волосы
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Порталом «Стань мамой в Подмосковье» воспользовались около 100 тыс. человек
26 июня 2024, 10:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 100 тысяч человек воспользовались интернет-порталом «Стань мамой в Подмосковье» с момента его запуска в марте текущего года, на ресурсе собрана вся информация о системе родовспоможения в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Удобно, что будущим родителям не нужно искать информацию в интернете, так как теперь все собрано на одном портале. Там можно ознакомиться с рекомендациями и советами для беременных, изучить роддома и перинатальные центры региона и многое другое», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Наиболее востребованными разделами портала являются страницы, посвящённые роддомам и перинатальным центрам Московской области, а также получению набора подарков «Я родился в Подмосковье».

В министерстве отметили, что пользователи могут оставлять на портале отзывы о перинатальных центрах и родильных домах.

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#минздрав мо
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#московская область
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Подмосковный дерматолог Тамразова раскрыла главную причину появления прыщей
26 июня 2024, 09:24

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Акне (высыпание прыщей) может появиться из-за множества различных причин, начиная от неправильного ухода за кожей и заканчивая неблагоприятной погодой или недостатком сна, но ключевым в развитии этого хронического заболевания сальных желёз является генетическая предрасположенность, об этом рассказала дерматовенеролог Красногорского филиала МОККВД Анаит Тамразова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Важно понимать, что акне, а также степень тяжести заболевания – это, в первую очередь, генетически заложенное состояние, а внешние факторы только ухудшают уже имеющиеся высыпания и могут незначительно увеличивать их количество», — подчеркнула врач.
Она добавила, что при высыпаниях не нужно ждать, когда они пройдут сами и тем более не следует использовать для лечения «народные рецепты» или советы из интернета. Нужно обратиться к специалисту, чтобы он назначил адекватную терапию, которая зависит от тяжести высыпаний и общего состояния пациента, поэтому подбирается строго индивидуально.

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#минздрав мо
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#московская область
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Люберецкие нейрохирурги впервые исправили пациенту обширный дефект черепа
25 июня 2024, 22:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Врачи Люберецкой областной больницы впервые установили пациенту титановую пластину для исправления обширного дефекта черепа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
62-летний мужчина получил серьёзную черепно-мозговую травму в ДТП полгода назад. Он чудом остался жив, но лишился четвёртой части костей черепа. Ему удалили обширную гематому. После длительной реабилитации потребовалась вторая операция для восстановления защитной функции черепа и устранения косметического дефекта.
«Мы выполнили 3D-модель черепа пациента, затем из титановой пластины сформировали имплант по требуемой кривизне и изгибу, а потом установили его для восстановления целостности черепной коробки. При этом у пациента нормально функционирует головной мозг», – сказала нейрохирург Люберецкой областной больницы Мария Варюхина.
Титановая пластина останется под кожей пациента на всю жизнь. Со временем мужчина перестанет её чувствовать. Врачи считают, что с восстановлением защитной функции уйдут и неврологические симптомы.

Восстановление костей черепа требуется пациентам после тяжёлых травм и операций на головном мозге. Такая операция относится к высокотехнологичной медицинской помощи.

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#московская область
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Терапевт Шмелева: Резкий запах пота может указывать на диабет и поликистоз яичников
25 июня 2024, 18:48

Фото: iStock/PeopleImages

Врач-терапевт Видновской КБ Яна Шмелева заявила, что причиной плохого запаха, исходящего от человека, может быть не только несоблюдение гигиены, но и наличие ряда заболеваний. О том, какие диагнозы приводят к ухудшению запаха тела и как с этим бороться, Шмелева сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам специалиста, неприятный запах, который может исходить от человека, зачастую связывают с потоотделением. Но сам по себе пот аромата не имеет, отметила терапевт. Шмелева подчеркнула, что специфический запах появляется в результате жизнедеятельности бактерий, которые присутствуют на поверхности кожи.

Большое значение также имеет и объем выделяемого телом пота, который связан с образом жизни человека, добавила медик.

«Причиной изменения запаха и количества пота, особенно если это произошло внезапно, могут служить и нарушения в организме. Чтобы их выявить, необходимо пройти обследование и исключить те или иные заболевания», — приводит слова Шмелевой Общественная Служба Новостей.

Уточняется, что на запах пота может воздействовать сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, почек, синдром поликистозных яичников, а также дефицит витамина D.

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В Серебряных Прудах до конца года отремонтируют два ФАПа
25 июня 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Серебряных Прудах в этом году отремонтируют два фельдшерско-акушерских пункта и амбулаторию. Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
«В фельдшерско-акушерском пункте села Глубокое для пациентов создадут условия комфортного пребывания. Медучреждение вошло в программу ремонта. Реконструкция займёт четыре месяца. ФАП будет соответствовать действующему брендбуку. В медучреждении отремонтируют кровлю, проложат новые коммуникации, оштукатурят стены, уложат плитку, заменят окна и двери», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей села Глубокое и расположенных рядом деревень. Там можно пройти вакцинацию, профосмотр и первый этап диспансеризации. В ФАП приезжали и узкие специалисты. Теперь у сельчан появится возможность пройти рядом с домом флюорографию – в этом году в больницу Серебряных Прудов поступит передвижной ФАП с тяжёлым оборудованием.

Помимо этого, в 2024 году в городском округе приведут в порядок ФАП в селе Петрово и отремонтируют амбулаторию в посёлке Успенский.

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