В Подмосковье ежегодно проводится 140 тысяч исследований в онкодиспансере

Врач-терапевт Видновской КБ Яна Шмелева заявила, что причиной плохого запаха, исходящего от человека, может быть не только несоблюдение гигиены, но и наличие ряда заболеваний. О том, какие диагнозы приводят к ухудшению запаха тела и как с этим бороться, Шмелева сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей.