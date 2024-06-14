В Подмосковье врачи спасли мужчину, упавшего с 13-го этажа

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Видновские врачи спасли мужчину, упавшего с высоты 13 этажа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
33-летний мужчина поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами ребер, предплечья, бедренной кости со смещением.
В настоящий момент мужчину уже выписали на амбулаторное лечение.
Читайте также:
Видновские врачи выходили новорождённую весом 590 граммов
В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 8 тысяч женщин
Нарколог Холдин рассказал, как не спиться во время отпуска
«Пациент находился в коме и был экстренно подключен к аппарату ИВЛ. После стабилизации состояния через малоинвазивные доступы-проколы врачи травматологического отделения провели остеосинтез, чтобы устранить последствия травмы. В ходе двух операций была произведена фиксация отломков костей предплечья и бедренной кости с помощью специальных металлоконструкций», - объяснила завотделения анестезиологии и реанимации Анжелина Монгуш.
В настоящий момент мужчину уже выписали на амбулаторное лечение.
Читайте также:
Видновские врачи выходили новорождённую весом 590 граммов
В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 8 тысяч женщин
Нарколог Холдин рассказал, как не спиться во время отпуска
Мира Полтева