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«50% переломов пениса»: Врач назвал самую травматичную позицию во время секса

Хирург Радж: 50% переломов полового члена происходит в позе «обратной наездницы»
01 марта 2024, 12:00
Фото: istock / Wasan Tita

Фото: istock / Wasan Tita

Хирург Каран Радж заявил, что самой опасной сексуальной позицией является обратная поза наездницы. Об этом пишет LadBible.
Эксперт уточнил, что это поза, в которой женщина находится сверху и расположена спиной к мужчине. Отмечается, что в такой позиции случается 50% переломов мужских половых органов. В основном, такие травмы происходят из-за резких движений женины, когда тазовая кость ударяет по мужским гениталиям.

«Перелом пениса может привести к разрыву тканей и сильной боли. При этом гениталии мужчины могут посинеть, раздуться, изогнуться и выглядеть похожим на баклажан», — предупредил хирург.

Ранее шведские учёные нашли способ, благодаря которому можно увеличить «мужскую силу». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Врачи МОНИКИ помогли мужчине с полным поражением кожи псориазом
01 марта 2024, 12:09

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИКИ вылечили 27-летнего мужчину с полным поражением кожи псориазом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
27-летний молодой человек поступил в больницу с жалобами на почти полностью пораженные бляшками кожные покровы и сильный зуд. В ходе дианостике пациенту был поставлен диагноз — псориаз в прогрессирующей стадии.

«С учётом тяжёлого течения заболевания мы провели комплексную терапию генно-инженерным биологическим препаратом, подходящим по точкам целенаправленного воздействия именно этому пациенту. Сейчас у пациента на 100% очищена кожа, прекратились боли и отеки в суставах, прошли боли в пояснице», — поделилась научный сотрудник отделения дерматовенерологии и дерматоонкологии МОНИКИ Марина Петрова.

Стоит отметить, что в настоящий момент мужчина уже проходит амбулаторное поддерживающее лечение у специалистов.

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Каширские врачи стали участниками форума по паллиативной медицине
01 марта 2024, 11:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Врачи Каширской городской больницы приняли участие в работе IX Образовательного паллиативного медицинском форуме, который прошел в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Участниками форума стали заместители главврача Каширской больницы Юлия Сотникова и Татьяна Пономарева, заведующий хирургическим корпусом Михаил Сизов и специалист по льготному лекарственному обеспечению Владимир Тимофеев», — отмечается в сообщении.
В ходе форума участники обсудили оказание паллиативной помощи пациентам всех возрастов. Особое внимание было уделено методам снятия боли и облегчению тягостных симптомов. Форум позволил членам медицинского сообщества из Центрального федерального округа обменяться опытом, чтобы наиболее эффективно развивать паллиативную медицину.

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#кашира
#паллиативная помощь
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#здравоохранение
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Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с бесплодием
01 марта 2024, 10:04

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с частично удаленным легким и бесплодием. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
35-летняя женщина поступила в больницу для ведения беременности.

За паценткой с 14-й недели за женщиной следили специалисты МОНИИАГ. Несмотря на сложности, сопровождающие беременность врачами было принято решение пролонгировать беременность до 39-й недели.

«Мы приняли решение о возможности проведения родов через естественные родовые пути в положенный срок. Они велись под тщательным кардиомониторным контролем за состоянием плода, сократительной деятельности матки, гемодинамическими показателями роженицы с эпидуральной анестезией. На свет появилась здоровая девочка весом более 3-х килограммов и ростом 49 сантиметров» — поделился руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Игорь Шугигин.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщина с ​ребенком находятся ​на амбулаторном наблюдении у ​профильных врачей.

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Врач перечислил продукты, превращающие любое блюдо в опасное
Врач Гадзиян: избыток сахара, соли и масла сделают опасным любое блюдо
01 марта 2024, 09:59

Фото: istock / Mukhina1

Хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал про продукты, которые провоцируют развитие распространенных болезней. Об этом врач пишет в своем Телеграм-канале, передает «РГ». Как утверждает Гадзиян, рацион с большим содержанием сладкого, жирного, жареного провоцирует развитие распространенных болезней, среди которых диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Специалист заявил, что сахар откладывается в висцеральный жир и запускает выработку инсулина. Также он негативно влияет на уровень тестостерона. Помимо этого, на мужское здоровье негативно сказывается жареная пища, особенно фаст-фуд.

«Никто и не мог подумать, что на выработку тестостерона может повлиять обычный фастфуд, пока не провели исследование», — утверждает врач, отмечая, что всего один съеденный бургер снижает уровень тестостерона на 25%.
Еще одним вредным продуктом врач назвал масло. К примеру, обжаренная в кипящем масле картошка фри негативно сказывается на гормональном фоне за счет повышенного содержания трансжиров.

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#заболевания
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В МОНИКИ пациентке удалили опухоль надпочечника, вызвавшую диабет
29 февраля 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ избавили 60-летнюю пациентку от опухоли надпочечника, ставшей причиной диабета. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Женщина жаловалась врачам на приступы внутренней дрожи, тремора и потливости. Обследование не выявили у неё неврологической патологии. Однако приступы не прекращались, и больная обратилась к эндокринологу. Дальнейшее обследование показало повышение уровня сахара в крови. Был заподозрен сахарный диабет, и пациентку направили в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», – говорится в сообщении.
Врач-эндокринолог, проведя исследования, поставил пациентке диагноз феохромоцитома правого надпочечника.
«Это гормонально-активная опухоль, которая периодически выбрасывает в кровь огромное количество адреналина и норадреналина. Такие выбросы приводят к резкому повышению артериального давления, головной боли, чувством страха, ощущением дрожи в теле и приливом жара к голове. Кроме того, адреналин и норадреналин подавляют активность инсулина. В результате чего у человека повышается уровень глюкозы, и развивается так называемый, феохромоцитомный диабет», – рассказал руководитель отделения эндокринной хирургии МОНИКИ Тимур Бритвин.
Врачи лапароскопическим методом удалили у пациентки опухоль размером около 8 см. В течении суток после операции у неё нормализовался уровень глюкозы в крови и артериальное давление. А на вторые сутки женщину выписали.

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Психиатр рассказал о том, как распознать употребление наркотиков
29 февраля 2024, 20:24

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Наркотическая зависимость — серьёзная проблема, которая может разрушить жизнь человека и его близких. Чтобы вовремя оказать помощь, важно распознать признаки наркомании у родных и друзей на ранней стадии, пишет сайт Общественная служба новостей.
По словам врача-психиатра Василия Шурова, у наркоманов наблюдаются следующие характерные особенности в поведении: резкие перепады настроения, бессонница или, наоборот, постоянная сонливость. Существует ряд признаков на уровне физиологии: расширенные или суженные зрачки, скачки артериального давления, покраснения белков глаз.

У людей, употребляющих наркотики, волей-неволей появляются новые знакомые, которые вызывают подозрения. Их стараются не афишировать. Особенно, перед родственниками.

Нехватка денег — ещё одна черта всех наркоманов. Расходы постоянно увеличиваются, поэтому в голове наркомана будет только одно — найти средства любыми путями.

Когда человек курит, то от него может исходить необычный запах или можно при нём увидеть странные приспособления для курения. При употреблении наркотика внутривенно на внутренних локтевых сгибах или стопах можно обнаружить следы от инъекций (в первую очередь проверяйте подмышки, локтевые сгибы и паховую область).

Если вы заметили эти признаки, важно немедленно обратиться к специалисту. Одновременно с этим необходимо убедить родственника принять помощь. Для этого Василий Шуров рекомендует собраться вместе со всей семьей и прямо заявить, что подозреваете родного человека в употреблении наркотиков. Не стоит начинать разговор с обвинений или оскорблений. Покажите, что вы обеспокоены, но по-прежнему его любите. Дайте близкому понять, что желаете его поддержать и хотите помочь. Убедите его обратиться за профессиональной помощью.

Если наркоманию не лечить, то человек теряет работу, разрушает отношения в семье, теряет здоровье и в любой момент может умереть от передозировки.

«Заклинаю вас: не пускайте ситуацию на самотек и не верьте обещаниям, что он мол, изменится сам. Не будет этого, пока семья не объединится и не поставит жестко вопрос», — подвёл итог врач.
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#помощь
#семья
#здоровье
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Онколог перечислил вызывающие рак привычки, о которых вы могли не догадываться
Онколог Басанов: Сидячий образ жизни может привести к развитию рака кишечника
29 февраля 2024, 20:10

Фото: iStock/CIPhotos

Вредные привычки, провоцирующие развитие онкологических заболеваний, зачастую, крайне банальны. Однако, помнить о них необходимо, чтобы обезопасить себя от появления этого тяжёлого заболевания.
О том, какие привычки могут привести к развитию рака рассказал «Известиям» врач-онколог Руслан Басанов.

Сперва эксперт напомнил — несмотря на то, что развитие онкологический заболеваний чаще всего обусловлено генетической предрасположенностью к ним, неправильный образ жизни играет ключевую роль в профилактике онкозаболеваний.

Курение сигарет является одним из главных провокаторов рака. Никотин, содержащийся в табачном дыме, оказывает канцерогенный эффект на человеческий организм. Алкоголь же, вредящий многим органам в одиночку, может здоров усилить негативный эффект в комплекте с сигаретами.

К вредным привычкам, провоцирующим онкологию, Басанов также отнёс неправильный рацион, в котором превалирует жирная, тяжёлая пища и отсутствуют фрукты с овощами, а также сидячий образ жизни и недостаток физической активности.

«Помимо вышеперечисленных факторов, вредные привычки вроде недостатка сна, хронического стресса, неправильной защиты от вредных воздействий окружающей среды также способны повысить риск онкологических заболеваний», — подчеркнул врач.

В целях профилактики онкозаболеваний Басанов призвал к поддержанию здорового образа жизни.

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#онкология
#привычки
#здоровье
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Неонатальный скрининг спас 13 пациентов Первой детской больницы со СМА
29 февраля 2024, 18:42

Фото: Istockphoto / Andrzej Rostek

В Первой детской городской больнице Санкт-Петербурга благодаря неонатальному скринингу удалось спасти детей со спинальной мышечной атрофией. Об этом рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая психоневрологическим отделением больницы Людмила Щугарева.
С прошлого года в стране был введён расширенный неонатальный скрининг, куда входят 36 нозологий по поиску редких и орфанных заболеваний. Больница вошла в пилотный проект по скринингу СМА ещё в 2022-м
«Мы участвовали в пилотном скрининге как специализированное многопрофильное лечебное учреждение, обеспечивающее лечение СМА у всех детей, рождённых в родильных домах Петербурга с молекулярным подтвержденным диагнозом. За это время удалось выявить 13 человек со СМА, и это 13 спасенных жизней», – рассказала Щугарева «Петербургскому дневнику»
Профессор уточнила, что дети попали в скрининговую программу в самом раннем возрасте – до 12 месяцев жизни. Все они получили генозаместительную терапию
«У некоторых еще не было никаких клинических проявлений заболевания. Эти дети сейчас развиваются согласно календарю: ходят, прыгают, имеют обычную походку. У детей, у которых были к моменту введения препарата клинические проявления – задержка развития, уменьшение размеров грудной клетки, разболтанность тазобедренных суставов, дрожание языка – прогрессия заболевания замедлилась или остановилась. Дети стали осваивать самостоятельные перевороты, сидение и стояние, перестали болеть пневмонией», – поделилась доктор медицинских наук.
Щугарева добавила, что, согласно статистике, в Петербурге носителями СМА являются один на 47 человек. Это достаточно много. Именно поэтому столь важен расширенный неонатальный скрининг.

20 марта отмечается Международный день орфанных заболеваний.

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#здравоохранение
#дети
#больница
#санкт-петербург
#заболевания
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Депутат Куринный призвал лечить пациентов с редкими заболеваниями за счёт федерального бюджета
29 февраля 2024, 18:26

Фото: Istockphoto / monkeybusinessimages

Пациентов с редкими или орфанными заболеваниями необходимо передать в руки федерального бюджета. С таким предложением выступил зампредседателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.
«До 18 лет люди с орфанными заболеваниями лечатся за счёт фонда «Круга добра», где средств хватает. После 19 лет, если не продолжить терапию, за два – три года они могут прийти к инвалидности или опасному для жизни состоянию. Обеспечение лекарственными препаратами в регионах зависит от наличия финансов. Стоимость лечения таких пациентов значительная, и не все регионы могут себе это позволить. В результате возникают регулярные споры, подключается прокуратура, идут суды, и эти средства выгрызаются из небогатых региональных бюджетов», – пояснил Куринный в эфире Общественной службы новостей.
По его мнению, главное решение проблемы – полная передача пациентов с орфанными заболеваниями на федеральный уровень с учётом того, что в «Круге добра» наблюдается профицит. Централизованно закупая препараты для таких пациентов, можно значительно уменьшить расходы госбюджета и перераспределять лекарства между регионами.

Как сообщает ОСН со ссылкой на официальные данные, в России живут около 40 тысяч человек с редкими болезнями. Однако получить лечение могут не все из-за беззащитности в медицинских, юридических и финансовых вопросах.

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#медицина
#здравоохранение
#госдума
#лечение
#депутат
#бюджет
#заболевания
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