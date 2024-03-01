«50% переломов пениса»: Врач назвал самую травматичную позицию во время секса

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Хирург Каран Радж заявил, что самой опасной сексуальной позицией является обратная поза наездницы. Об этом пишет LadBible.
Эксперт уточнил, что это поза, в которой женщина находится сверху и расположена спиной к мужчине. Отмечается, что в такой позиции случается 50% переломов мужских половых органов. В основном, такие травмы происходят из-за резких движений женины, когда тазовая кость ударяет по мужским гениталиям.
Ранее шведские учёные нашли способ, благодаря которому можно увеличить «мужскую силу». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Перелом пениса может привести к разрыву тканей и сильной боли. При этом гениталии мужчины могут посинеть, раздуться, изогнуться и выглядеть похожим на баклажан», — предупредил хирург.
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Алина Юрчак