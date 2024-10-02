В Пушкинской больнице открыли эндокринологическое отделение почти на 30 коек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В стационаре №2 в Ивантеевке Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. заработало эндокринологическое отделение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Медицинская помощь там оказывают пациентам с такими заболеваниями, как ахарный диабет первого и второго типа, патологии гипоталамо-гипофизарной и репродуктивной систем, щитовидной железы и надпочечников.
Она пояснила, что, например, сахарный диабет опасен хроническими осложнениями. Это диабетическая нефропатия, офтальмопатия, нейропатия, синдром диабетической стопы и так далее. Наблюдение таких пациентов в стационарных условиях требует слаженной работы мультидисциплинарной команды.
Отделение рассчитано на 25 коек круглосуточного пребывания и четыре койки дневного стационара. Там оказывают как плановую, так и экстренную. медицинскую помощь. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС.
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«Особенность эндокринных заболеваний в том, что они проявляются не симптомами больного органа, а формируют общее расстройство систем организма. Полноценная диагностика и лечение таких болезней возможны только в условиях стационара, под наблюдением опытных специалистов. В нашей многопрофильной больнице пациент может получить помощь не только эндокринолога, но и смежных специалистов – нефролога, уролога, кардиолога, офтальмолога», – сказала заместитель главврача по терапии Марина Глонти.
Она пояснила, что, например, сахарный диабет опасен хроническими осложнениями. Это диабетическая нефропатия, офтальмопатия, нейропатия, синдром диабетической стопы и так далее. Наблюдение таких пациентов в стационарных условиях требует слаженной работы мультидисциплинарной команды.
Отделение рассчитано на 25 коек круглосуточного пребывания и четыре койки дневного стационара. Там оказывают как плановую, так и экстренную. медицинскую помощь. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС.
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Лора Луганская