В Подмосковье врачи удалили женщине опухоль матки весом 6 кг

Фото: iStock/Georgiy Datsenko
Миому матки, весившую почти 6 кг, удалили у 47-летней женщины хирурги Пушкинской больницы имена Розанова, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Пациентка поступила с лёгкой анемией. Опухоль у женщины соответствовала сроку беременности 22 недели и весила почти 6 килограмм», — уточнила заведующая гинекологическим отделением больницы Елена Габасова.Она добавила, что в ходе операции врачи удалили не только новообразование, но и саму матку, а также частично придатки. Это пришлось сделать во избежание повторного роста миомы с риском перерождения в злокачественную опухоль.
Читайте также:
Нутрициолог Кузина объяснила, почему нельзя отказываться от белого хлеба
Подмосковные врачи провели одновременно 4 операции женщине, которую сбила машина
В Щёлковском перинатальном центре женщина родила восьмого ребёнка
Лев Каштанов