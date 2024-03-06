В Подмосковье зафиксировали снижение употребления алкогольных напитков

Дядя принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, Гэри Голдсмит, опроверг дикие теории заговора о здоровье своей племянницы, которая восстанавливается после операции на брюшной полости. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Выступая в социальных сетях, Голдсмит сказал, что сторонники теории заговора должны оставить принцессу в покое прямо сейчас, потому что есть причина, по которой о её здоровье не говорят.



«Но поскольку Кейт есть Кейт, она делает такую потрясающую работу, к ней всегда проявляют интерес. Она член королевской семьи номер один не просто так, и я просто умоляю людей дать ей немного пространства», — заявил дядя ​принцессы.



Кейт Миддлтон провела почти две недели в клинике Мэрилебон в Лондоне после операции на брюшной полости, откуда была выписана 29 января.



Принцесса Уэльская не будет участвовать в официальных королевских мероприятиях до Пасхи после серьезной операции в январе, а Кенсингтонский дворец на прошлой неделе настаивал, что у нее всё еще «всё хорошо».



Кейт не видели ни на каких королевских мероприятиях с тех пор, как она посетила церковь в Сандрингеме на Рождество с наследником престола, принцем Уильямом, а также их детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи.



Артем Путинцев