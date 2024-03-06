В Подмосковье зафиксировали снижение употребления алкогольных напитков

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В Московской области стали употреблять меньше алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В январе 2024 года употребление алкоголя в регионе составляет 7,2 литра эталона на человека, что на 2,1 меньше показателей 2023 года.
Кроме этого, на территории всего региона все желающие могут обратиться за помощью в амбулаторные и стационарные наркологические диспансеры.
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«Согласно результатам, Подмосковье снизило коэффициент, показывающий употребление спиртных напитков. Наркологическая служба проводит большую работу в регионе и это дает свои результаты. В результате за год данный показатель снизился более, чем на 20%. Работа ведется как с подрастающим поколением — школьниками и студентами, так и со взрослыми. В трудовых коллективах и на производствах проводятся лекции и беседы, встречи и круглые столы с профильными специалистами», — отметил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
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Мира Полтева