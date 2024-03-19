Врач развенчал распространенный миф о раке

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», что рак груди бывает не только у женщин.
Мясников спросил одну из зрительниц в студии, способна ли эта болезнь поразить и мужчин. Собеседница ответила отрицательно, объяснив, что у мужчин нет молочных желез.
По словам доктора, мужчины тоже могут болеть раком груди. Как уточнил врач, двое из 100 заболевших раком груди — это мужчины.
Ранее врачи Елена Малышева и Александр Пухов установили, что грудные имплантаты не вызывают рак груди. По словам экспертов, исследования показали, что нет никакой связи между размещением силикона в груди и развитием рака.
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«Их нет таких, как у вас. Сосок есть? Ну и там рудименты», — объяснил Мясников.
Ранее врачи Елена Малышева и Александр Пухов установили, что грудные имплантаты не вызывают рак груди. По словам экспертов, исследования показали, что нет никакой связи между размещением силикона в груди и развитием рака.
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Александр Климов