Врач Заславская раскрыла опасности вызывающего опасное заболевание стрептококка

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Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская прокомментировала сообщения о новом опасном заболевании, вызванном стрептококком.
Специалист отметила, что вызываемые опасные последствия стрептококка известны давно.
А завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила об опасности некоторых вирусов и бактерий, которые могут высвободиться из вечной мерзлоты из-за потепления.
Ранее сообщалось, что В Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза.
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«Может быть стрептококковый сепсис, когда прорываются все иммунные барьеры и токсины, и сам стрептококк попадает в русло крови — тогда может развиться сепсис и шок. Но чтобы это была новая болезнь, я не слышала такого. Это старые дела на новый лад», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Заславская.
«Вирусы, законсервированные в вечной мерзлоте, могут стать как причиной развития возвращающихся инфекций, так и достаточно интересным объектом для изучения с научной точки зрения. Угрозы от них существуют. Они уже существовали в человеческой популяции и у части людей будет сохраняться иммунитет, но вызвать массовую вспышку заболеваний они могут», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.
Ранее сообщалось, что В Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза.
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Мелисса Тимофеева