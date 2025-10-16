В Подмосковье женщине удалили 20-килограммовую опухоль размером более полуметра
Врачи из Подмосковья провели уникальную операцию и удалили 46-летней жительнице Королёва гигантскую опухоль весом более 20 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина обратилась к медикам с жалобами на увеличенный живот и постоянную слабость. После обследования специалисты обнаружили новообразование в брюшной полости и малом тазу, которое занимало почти половину тела пациентки. Диаметр опухоли превышал 50 сантиметров.
Операцию провели опытные онкогинекологи и анестезиологи. Врачи успешно удалили опухоль и установили, что она была злокачественной. Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, женщину выписали домой для дальнейшего лечения и восстановления.
