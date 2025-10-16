В Подмосковье женщине удалили 20-килограммовую опухоль размером более полуметра

16 октября 2025, 13:00

Фото: iStock/Akarawut Lohacharoenvanich

Врачи из Подмосковья провели уникальную операцию и удалили 46-летней жительнице Королёва гигантскую опухоль весом более 20 килограммов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.