В подмосковных аптеках с начала года выдали льготных лекарств на 16,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В аптеках Московской области в 2024 году обслужили более 4,7 млн. рецептов на льготные лекарства.
Суммарная стоимость препаратов превысила 16,5 млрд рублей, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как отметили в подмосковном парламенте, для отдельных категорий граждан в Московской области предусмотрена мера социальной поддержки в виде обеспечения лекарствами на льготных условиях.
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Как отметили в подмосковном парламенте, для отдельных категорий граждан в Московской области предусмотрена мера социальной поддержки в виде обеспечения лекарствами на льготных условиях.
«Сегодня правом на получение льготных лекарств в Московской области обладают более 700 тыс. человек. В федеральный регистр граждан включены без малого 263 тыс. человек, в региональный – порядка 439 тыс. граждан. В 2024 году на обеспечение жителей льготными лекарствами выделено 23 млрд рублей», – отметил спикер.Как сказал Брынцалов, важно, чтобы все жители могли получить льготные лекарства своевременно. Для этого в аптеках проводится постоянный мониторинг наличия необходимых препаратов с помощью единой региональной информационной системы.
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Лора Луганская