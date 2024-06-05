Жители Каширы прошли медосмотр в Городском парке

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Возможность пройти комплексное медицинское обследование в Городском парке появилась у жителей Каширы этим летом, за минувшие выходные такой врачебный осмотр прошли уже 15 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы рады, что жители активно откликнулись на нашу инициативу. Проведение диспансеризации в парке позволяет приблизить медицинские услуги к населению и сделать их более доступными», — сказала фельдшер Мария Перминова.Она добавила, что такая возможность особенно важна для тех, кто редко обращается в поликлинику, но при этом нуждается в регулярных медицинских осмотрах.
Выездная диспансеризация в парке организована силами Каширской больницы, медики будут проводить такие осмотры для всех желающих каждое воскресенье с 10 утра до четырёх часов дня.
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Лев Каштанов