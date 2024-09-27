В подмосковных парках в эти выходные завершится акция по проверке здоровья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В предстоящие выходные в парках Подмосковья пройдёт последняя в 2024 году акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 23 городских округах, в том числе в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском, Коломне и других, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С завершением тёплого сезона в регионе заканчивается проведение акции «Проверь своё здоровье в парке». Профилактические осмотры пользовались большим спросом у жителей Подмосковья. Проведите эти выходные с пользой – позаботьтесь о здоровье и погуляйте с семьёй на свежем воздухе! Также вы сможете сделать прививку от гриппа», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Как напомнили в министерстве, для прохождения осмотра с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут жителям в личный кабинет пациента на портале госуслуг «Здоровье».
При необходимости пациентов направят в поликлинику на более углублённое обследование.
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Лора Луганская