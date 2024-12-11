В подмосковной клинике спасли от хромоты мальчика с кистами в колене

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Восьмилетнего мальчика с врождённой аномалией коленного сустава прооперировали врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ), они сумели придать деформированному органу анатомически правильную форму, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Мальчик поступил в больницу с жалобами на сильную боль в правом колене, ограничение движений и хромоту. Родители рассказали, что проблемы стали появляться ещё шесть лет назад и постепенно усугублялись. Диагностика показала, что у ребёнка дискоидный мениск— врождённая аномалия развития, при которой изменена хрящевая прослойка коленного сустава. Ситуация осложнялась наличием в суставе нескольких кист.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Мы провели реконструктивную артроскопическую операцию, в ходе которой убрали кисты и сформировали правильную форму мениска. Операция прошла успешно», — сказал заведующий отделением №3, травматолог-ортопед Сергей Катин.Он добавил, что уже через полтора месяца мальчик сможет ходить с полной опорой на ноги, а через три месяца — заниматься спортом.
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