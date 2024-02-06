В подмосковный Центр профилактики и борьбы со СПИДом пришли 37 новых докторов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
На работу в областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом в сентябре минувшего вышли 37 новых докторов различных специализаций, они приехали в Подмосковье из столицы и других регионов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Среди приступивших к работе врачей есть невролог, инфекционисты и дерматовенерологи, стоматолог, эпидемиологи, медицинский психолог и специалисты по функциональной и лабораторной диагностике», — отмечается в сообщении.Помимо врачей, в Центре работают специалисты из некоммерческих организаций. Они помогают пациентам адаптироваться к жизни с диагнозом, поддерживают их и помогают продолжать лечение.
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