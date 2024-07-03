Врач Мухина объяснила опасность сочетания мяса с картошкой

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Врач-диетолог, нутрициолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила о вреде сочетания мяса с картошкой, поскольку такое блюдо является комбинацией тяжелой белковой пищи и крахмалистой углеводной «бомбы».
«Если без мяса никак не обойтись, пусть лучше оно будет вареным. А вот от картофеля лучше отказаться вообще: адекватной и хорошо насыщающей заменой ему и в гарнире, и как самостоятельное блюдо станут тушеные овощи или злак киноа», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Мухина.
А врач-терапевт Анастасия Агаева напомнила о важности потребления воды в знойную жару.
«В жару у организма возрастает потребность в жидкости, так как человек теряет её вместе с потом. Дефицит жидкости в организме может привести к обезвоживанию, при котором страдают многие системы организма, поэтому очень важно поддерживать водный баланс в норме. Лучший способ предотвратить такое последствие — пить обычную чистую воду», — заявила в беседе с RT Агаева.
Ранее диетолог Полина Журавлева говорила, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.
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