Жители Подмосковья могут принять участие в «Донорских субботах»

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В декабре Московский областной центр крови проведёт акцию «Донорские субботы» в своих обособленных структурных подразделениях, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
7 и 28 декабря — в Щелково (ул. Новая Фабрика, 8); 14 и 28 декабря — в Подольске (ул. Кирова, 9), Воскресенске (Больничный проезд, 5) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5).
В Орехово-Зуево 14 декабря доноры смогут сдать кровь только по предварительной записи (телефон: 8-496-425-77-90). 28 декабря запись не потребуется. Во всех подразделениях приём доноров будет проходить с 8:00 до 13:00.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
«Стать донором возможно, если вам уже есть 18 лет и у вас нет противопоказаний к донации. При посещении подразделения необходимо взять с собой оригинал паспорта и СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте), а также правильно подготовиться к сдаче крови», — рассказал заведующий ОСП «Щелково» Олег Воск.
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