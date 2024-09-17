Подмосковный координационный центр паллиативной помощи информирует о болезни Альцгеймера

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Международный день информирования о болезни Альцгеймера отмечается 21 сентября. Это хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, которое проявляется в значительном снижении умственных способностей, вплоть до полного распада интеллекта и психических функций. Болезнь названа в честь доктора Алоиса Альцгеймера, который впервые описал её в 1906 году.
Дата была учреждена с учетом важности проблемы, поскольку количество людей с деменцией продолжает расти на фоне увеличения продолжительности жизни и увеличения числа пожилых людей.
Болезнь Альцгеймера является причиной развития деменции в 50-70% случаев. Особенно страдает биографическая память, и начальные симптомы зачастую бывают незаметными и расплывчатыми. Родственники могут воспринимать их как обычные возрастные особенности. Однако по мере прогрессирования болезни у пациента наблюдаются искажения памяти и утрата воспоминаний. Это может касаться даже самых значимых событий в жизни, таких как имена и количество детей или утрата близких.
На глазах у окружающих происходит трагическая утрата личной истории человека, происходит разрушение его индивидуальности. Быстро теряются навыки, и человек теряет способность выполнять даже простейшие действия. В конечном итоге, болезнь приводит к полной потере самостоятельности: человек не может ухаживать за собой, самостоятельно есть, передвигаться и контролировать тазовые функции.
Читайте также:
Врач-эпидемиолог Лищук рассказал об опасности холеры и о мерах ее профилактики
В Детском клиническом центре им. Рошаля провели первую операцию
Учёные заявили, что супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году
Болезнь Альцгеймера является причиной развития деменции в 50-70% случаев. Особенно страдает биографическая память, и начальные симптомы зачастую бывают незаметными и расплывчатыми. Родственники могут воспринимать их как обычные возрастные особенности. Однако по мере прогрессирования болезни у пациента наблюдаются искажения памяти и утрата воспоминаний. Это может касаться даже самых значимых событий в жизни, таких как имена и количество детей или утрата близких.
На глазах у окружающих происходит трагическая утрата личной истории человека, происходит разрушение его индивидуальности. Быстро теряются навыки, и человек теряет способность выполнять даже простейшие действия. В конечном итоге, болезнь приводит к полной потере самостоятельности: человек не может ухаживать за собой, самостоятельно есть, передвигаться и контролировать тазовые функции.
"Мы настоятельно рекомендуем обратиться в наш координационный центр, если у вашего родственника диагностирована болезнь Альцгеймера. Вам помогут получить паллиативный статус и соответствующий уход за больным", — сообщила руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.
Телефон горячей линии центра +7 (498) 683-83-83.
Читайте также:
Врач-эпидемиолог Лищук рассказал об опасности холеры и о мерах ее профилактики
В Детском клиническом центре им. Рошаля провели первую операцию
Учёные заявили, что супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году
Дайана Хусинова