В подразделениях Центра крови Московской области состоялись «Донорские субботы»

Приучить детей вести здоровый образ жизнь можно только на личном примере. Об этом заявила врач по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Роза Алимова. По ее словам, также важен благоприятный моральный климат в семье и дружба между родителями и детьми.