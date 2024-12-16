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В подразделениях Центра крови Московской области состоялись «Донорские субботы»

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В субботу 14 декабря пункты сдачи крови в Воскресенске, Орехово-Зуево и Подольске были открыты для желающих сдать кровь, которых оказалось около двухсот человек, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Среди них были как новички, так и доноры с опытом. Благодаря усилиям сотрудников обособленных структурных подразделений и заслуженным донорам удалось собрать ещё несколько десятков литров крови. Это означает, что каждая сданная капля крови подарит надежду на выздоровление тем пациентам, которые нуждаются в гемотрансфузионной терапии.

«Каждый участник донорской субботы стал частью доброго дела, сделал свой вклад в сохранение жизней. Собранная донорская кровь отправится в медучреждения Подмосковья для пострадавших в ДТП, пациентов с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больными онкологией и заболеваниями крови, новорожденными с различными патологиями», — сказала заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.



21 декабря донорская акция пройдёт в Щелкове, а 28 декабря доноров ждут в Московском областном центре крови по адресу ул. Металлургов, 37А с 8:00 до 14:00. Также мероприятия состоятся в подразделениях Подольска, Орехово-Зуево, Воскресенска и Щёлково с 8:00 до 13:00.

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Жители Подмосковья могут принять участие в «Донорских субботах»

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#кровь
#врач
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#донорская кровь
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#подмосковье
С начала года более 1,3 млн детей прошли профосмотры в учебных заведениях Подмосковья
16 декабря 2024, 17:02

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Жители Московской области, включая детей, могут пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье в образовательных учреждениях Подмосковья. Для этого бригады наших врачей выезжают в школы и детские сады региона, где проводят профилактические осмотры учащихся. Всего с начала года такие медицинские осмотры прошли уже более 1,3 млн детей», — сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Родители могут получить результаты обследований своих детей в электронном виде через портал государственных услуг Московской области. Информация доступна в электронной медицинской карте ребёнка в разделе «Здоровье».

Если у ребёнка есть подозрение на патологию, его направят в поликлинику для более тщательного обследования. Важно отметить, что информация о проведённом профилактическом осмотре будет доступна в личном кабинете в течение 45 дней.

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#минздрав мо
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В каширский посёлок Новосёлки приедет мобильный медицинский комплекс
16 декабря 2024, 16:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Проверить здоровье и привиться от гриппа в передвижном медицинском комплексе смогут жители посёлка Новосёлки в городском округе Кашира в среду, 18 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мобильный медицинский комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен», — сказал заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.
В рамках профилактического осмотра в передвижном комплексе пациентам предложат пройти анкетирование, антропометрию, измерить артериальное давление, сдать кровь на клинический анализ, проверить уровень глюкозы и холестерина, а также сделать ЭКГ. Кроме того, предусмотрен осмотр у терапевта.

Мобильный медицинский комплекс будет работать у дома №3 по Центральной улице с девяти утра до полудня. Желающие пройти осмотр должны будут взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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#кашира
#медицина
#здравоохранение
#профилактика
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В Детском центре ребёнку удалили опухоль, из-за которой его постоянно тошнило
16 декабря 2024, 13:27

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске избавили мальчика от опухоли, из-за которой его не могли вылечить. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«В ДКЦ экстренно поступил восьмилетний Самсон с жалобами на тошноту и рвоту. Мальчику стало плохо, но лекарства не помогали. Симптомы не проходили несколько дней. Врачи провели мальчику КТ и МРТ. Результаты показали образование правой гемисферы мозжечка диаметром около 5 см», – говорится в сообщении.
Нейрохирурги сделали пациенту на голове разрез кожи до 4 см, а затем с помощью микроскопа и нейрохирургических микроинструментов успешно удалили опухоль и наложили швы.

Фото: телеграм-канал ДКЦ

После операции тошнота и рвота больше не беспокоили мальчик, он быстро восстановился. На седьмые сутки ребёнку сняли швы и выписали домой.

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#минздрав мо
#здравоохранение
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#мальчик
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Россиянок призвали подумать о деторождаемости
Заммэра Москвы Ракова призвала женщин оценить свой репродуктивный потенциал
16 декабря 2024, 12:28

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала женщин грамотно оценить свой репродуктивный потенциал, также отметим, что в 2024 году около 1,5 тысяч москвичек родили первого ребенка после 40 лет. По ее словам, развитие современной медицины создало иллюзию, что можно «немного подождать с материнством».
«Но сейчас мы прекрасно понимаем, что это, конечно же, не так. Организм каждой женщины уникальный, и то, что в одном возрасте могут одни, далеко не значит, что у тебя будет точно так же», — подчеркнула Ракова в интервью «Москве 24».
В то же время действительно невозможно не замечать уровень современной медицины и профессионализм врачей. К примеру, специалисты Морозовской детской городской клинической больницы спасли младенца с врожденной патологией легкого. Как сообщает АГН «Москва», ребенок не мог самостоятельно дышать из-за сжатого органа, потому торакальные хирурги экстренно прооперировали мальчика и спасли ему жизнь.
«Велеслав успешно завершил лечение в стационаре и сейчас находится под амбулаторным наблюдением врачей», — приводит издание заявление столичного департамента здравоохранения.
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Диетолог Пичугина рассказала, как сохранить здоровье за новогодним столом
16 декабря 2024, 11:51

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Обильное застолье в России является важнейшей частью встречи Нового года, при этом из-за большой нагрузки на организм первые новогодние дни могут быть испорчены. О том, как отпраздновать Новый год и при этом сохранить хорошее самочувствие, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Если вы сами готовите новогодний стол, не делайте салаты в промышленных масштабах. И предпочтение следует отдать лёгким салатам из свежих овощей и зелени с заправкой из натурального йогурта, сметаны или растительного масла и смеси пряных трав. Птицу, мясо и рыбу лучше всего запекать и подавать с домашними соусами. А вместо покупных пирожных и тортов стоит подать фрукты или низкокалорийные десерты, например, ягодный сорбет», — сказала диетолог.
Она также посоветовала отказаться от газировки в пользу домашнего морса или простой воды.

«Несладкие напитки без газа замедляют поступление алкоголя в кровь, а газированные — ускоряют», — отметила Инна Пичугина.
Эксперт добавила, что если нет ограничений по здоровью, есть можно всё, главное — не переедать.

«Стол сервируйте небольшими тарелками: чем меньше тарелка, тем меньше вы съедите. А если собираетесь в ресторан или в гости, стоит слега перекусить перед выходом. Желательно также ограничить потребление копчёностей, колбасных изделий, маринованных и солёных овощей: в них много соли, что в сочетании с алкоголем может вызвать гипертонический криз», — пояснила диетолог.
Кроме того, она порекомендовала максимально сократить употребление жирных блюд или вовсе отказаться от них, так как вместе со спиртными напитками они могут спровоцировать приступ панкреатита.

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Врач Алимова: приучить детей к здоровому образу жизни можно лишь личным примером

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#минздрав мо
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#диетолог
#советы
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Более половины сделанных в Московской области операций – малоинвазивные
16 декабря 2024, 10:45

Доля малоинвазивных хирургических вмешательств в структуре операций в Московской области составляет около 54% Это на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Доля малоинвазивных хирургических вмешательств в структуре операций в Московской области составляет около 54% Это на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Малоинвазивные вмешательства выполняются через небольшие проколы и обладают многими преимуществами по сравнению с полостными. После малоинвазивной операции пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Сокращается время его пребывания в стационаре. Достичь роста количества таких операций нам удалось благодаря оснащению больниц современным медицинским оборудованием, а также повышению квалификации медработников», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, всего с начала года в регионе провели более 125 тыс. малоинвазивных операций.

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#московская область
#максим забелин
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Врач Алимова: приучить детей к здоровому образу жизни можно лишь личным примером
14 декабря 2024, 11:31

Фото: iStock/Halfpoint

Приучить детей вести здоровый образ жизнь можно только на личном примере. Об этом заявила врач по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Роза Алимова. По ее словам, также важен благоприятный моральный климат в семье и дружба между родителями и детьми.
«Если взрослые научат детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если они будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически», — подчеркнула Алимова в разговоре с «Татар-информ».
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что электронные гаджеты и устройства для курения не менее вредны, чем обычные сигареты, и при отказе от них организму потребуется такое время для восстановления.

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#здоровье
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#гаджеты
#психиатр
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В подмосковных больницах запустили ещё две единицы новой тяжёлой медтехники
13 декабря 2024, 22:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В поликлинике Наро-Фоминской больницы в посёлке Селятино заработал новый флюорограф, а в поликлинике Щёлковской больницы в Лосино-Петровском – маммограф. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона.
«Жители Селятина просили установить в поликлинике новый флюорограф вместо устаревшей медтехники. Для этого мы выделили более 15 млн рублей. На них отремонтировали кабинет и установили новый цифровой флюорограф. Помимо этого, заменили устаревший маммограф на цифровой в поликлинике Лосино-Петровского. На его закупку ушло свыше 21 млн рублей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
На новом флюорографе планируют проводить около 50 исследований в день, а на маммографе – до 20.

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#наро-фоминск
#максим забелин
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В Детской больнице МОЦОМДа 1986 года постройки начался масштабный капремонт
13 декабря 2024, 21:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства стартовал капремонт. Масштабное обновление направлено на модернизацию инфраструктуры и оснащения учреждения с учётом современных стандартов санитарии и комфорта, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Ремонт включает полную замену всех инженерных систем и коммуникаций, монтаж кондиционирования, приведение помещений в соответствие с новыми требованиями СанПиНа. В больнице обновят фасад и входную группу, переоборудуют шестиместные палаты на более комфортное двухместное размещение с индивидуальным санузлом.

Кроме того, в здании стационара 1986 года постройки расширят отделение реанимации, а количество операционных увеличат с трёх до шести.
«Несмотря на временные трудности, мы продолжаем оказывать помощь юным пациентам в таких областях, как детская хирургия, хирургия новорождённых, детская гинекология, урология, травматология и ортопедия, комбустиология, педиатрия, нефрология, неврология, анестезиология и реанимация, а также неонатология», – сказала главврач МОЦОМДа Татьяна Мельник.
Работы будут проводить в два этапа. На первом выполнят ремонт правой половины здания, на втором – левой. На это время коечный фонд продолжит функционировать, но в сокращённом виде.

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#минздрав мо
#здоровье
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#капремонт
#больница
#дети
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