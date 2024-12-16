В подразделениях Центра крови Московской области состоялись «Донорские субботы»

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
«Каждый участник донорской субботы стал частью доброго дела, сделал свой вклад в сохранение жизней. Собранная донорская кровь отправится в медучреждения Подмосковья для пострадавших в ДТП, пациентов с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больными онкологией и заболеваниями крови, новорожденными с различными патологиями», — сказала заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.
21 декабря донорская акция пройдёт в Щелкове, а 28 декабря доноров ждут в Московском областном центре крови по адресу ул. Металлургов, 37А с 8:00 до 14:00. Также мероприятия состоятся в подразделениях Подольска, Орехово-Зуево, Воскресенска и Щёлково с 8:00 до 13:00.
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