Врач Центра крови Московской области сдала кровь в 80-й раз

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Врач-трансфузиолог из Щелковского филиала Московского областного центра крови Татьяна Орлова начала сдавать кровь около тридцати лет назад. В 2006 году ей был вручён знак «Почётный донор России». Недавно она сдала кровь уже в 80-й раз, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Службе крови Татьяна отдала более 20 лет.
Она отвечает за приём цельной крови, разделение её на компоненты и обеспечение безопасности донорской крови, которая поступает в больницы. По её словам, работа сложная, ответственная, но в то же время интересная. Донорская кровь важна для выздоровления и поддержания здоровья тяжелобольных пациентов, которые могут нуждаться в срочном переливании. Именно поэтому, когда в 1995 году ей предложили стать донором крови, она согласилась.
Во время очередного посещения Московской областной станции переливания крови Татьяна с интересом наблюдала за работой врачей и поняла, что хочет стать одним из них. В 2004 году она начала работать на Щёлковской станции переливания крови.
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«Первая кроводача прошла для меня легко и безболезненно, и ощутила только положительные эмоции от того, что помогла кому-то сохранить или продлить жизнь. Это чувство гордости за себя и моральное удовлетворение стали для меня важными мотиваторами в донорской деятельности. Ведь каждый раз, сдавая кровь, я знаю, что она может спасти чью-то жизнь», — рассказала Орлова.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Во время очередного посещения Московской областной станции переливания крови Татьяна с интересом наблюдала за работой врачей и поняла, что хочет стать одним из них. В 2004 году она начала работать на Щёлковской станции переливания крови.
«Меня и мою работу объединяет желание дарить добро и жизнь человеку. Мой пример вдохновил и многих моих родных и близких стать донорами, и теперь они тоже регулярно сдают кровь», — сообщила женщина.
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Дайана Хусинова