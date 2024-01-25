Врач Полуэктов: Недосып может привести к большему заражению инфекциями

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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов заявил, что недосып ослабляет организм, из-за чего человек может быть больше подвержен заражению разными инфекциями и вирусами.
«Если вы сокращаете время сна всего на час, это способствует тому, что сопротивляемость организма к различным возбудителям инфекционного характера и иным болезням резко снижается», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Полуэктов.
Чтобы избавиться от недосыпа врач рекомендовал наладить режим сна. Также в этом могут помочь лёгкий массаж, ванна, ароматерапия, музыка, травяной чай.
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