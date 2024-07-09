В посёлке Марков Лес после ремонта возобновил работу ФАП

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В посёлке Марков Лес городского округа Клин после ремонта начал приём пациентов фельдшерско-акушерский. Медицинскую помощь в ФАПе смогут получать около 500 жителей, в том числе дети, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы уделяем особое внимание первичному звену и развитию сельской медицины, так как профилактика и диагностика заболеваний начинаются именно там. В ФАПе, помимо приёма фельдшера, планируются консультации узкопрофильных специалистов. Также можно будет пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию», – перечислил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Он добавил, что в ФАПе также проводится диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниям, доступны телемедицинские консультации
В министерстве напомнили, что записаться на приём к фельдшеру в ФАП посёлка Марков Лес можно по телефонному номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».
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