В посёлке Марков Лес после ремонта возобновил работу ФАП

В посёлке Марков Лес городского округа Клин после ремонта начал приём пациентов фельдшерско-акушерский. Медицинскую помощь в ФАПе смогут получать около 500 жителей, в том числе дети, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.