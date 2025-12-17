В Приморье женщине удалили опухоль яичника размером с футбольный мяч
Врачи Приморского края провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли яичника у 46-летней пациентки. Новообразование достигало более 20 сантиметров и представляло серьёзную угрозу для жизни.
Как сообщает Осторожно Media, жещину госпитализировали в Краевую клиническую больницу № 2 с сильными болями внизу живота, которые со временем стали постоянными и перестали купироваться обезболивающими препаратами. Также пациентка жаловалась на проблемы с работой кишечника и ощущение неполного опорожнения.
В ходе обследования с применением УЗИ и МРТ медики выявили крупное образование, исходящее из левого яичника. Диаметр опухоли достигал 20,5 сантиметра, что сопоставимо с размером футбольного мяча. Врачи отметили высокий риск осложнений, включая некроз яичника, поэтому было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве.
Операция осложнялась тем, что ранее пациентка перенесла лечение по поводу злокачественной опухоли толстой кишки с удалением части кишечника и лимфоузлов. Это привело к выраженному спаечному процессу и повышенному риску повреждения соседних органов. Для минимизации угроз операцию проводила совместная бригада гинеколога и хирурга.
Хирургическое вмешательство длилось более 2,5 часов и включало удаление опухоли, матки и придатков. Через неделю женщину выписали из стационара — по словам врачей, её состояние стабильное, болевой синдром полностью исчез. Удалённое новообразование направлено на гистологическое исследование.
