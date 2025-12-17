В Приморье женщине удалили опухоль яичника размером с футбольный мяч

17 декабря 2025, 11:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Врачи Приморского края провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли яичника у 46-летней пациентки. Новообразование достигало более 20 сантиметров и представляло серьёзную угрозу для жизни.