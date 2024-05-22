В Пушкино проведут Единый день диспансеризации для жителей округа

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Единый день диспансеризации пройдет в Пушкинском 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Диспансеризация пройдет с 9:00 до 14:00 в поликлиниках Пушкино, Мамонтовки, Лесной, Клязьмы, Правдинского, Софрино, Анушкино и Ивантеевки.
Кроме этого, в администрации подчеркнули, что следующий единый день диспансеризации запланирован на 8 июня, а день семейного здоровья - на 15 июня.
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«Записаться на диспансеризацию можно на портале, через службу 122, через терминал или регистратуру в поликлинике. На медосмотр лучше приходить натощак, так как предстоит сдать анализ крови. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС», — объяснили в пресс-службе администрации.
Кроме этого, в администрации подчеркнули, что следующий единый день диспансеризации запланирован на 8 июня, а день семейного здоровья - на 15 июня.
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Мира Полтева