Прививку от гриппа в мобильных комплексах сделали более 8 тыс. жителей Подмосковья

Фото: в пресс-служба Минздрава МО
Вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах уже прошли более 8 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах. Комплексы работают в самых посещаемых местах городских округов, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Сделать прививку можно перед работой или по пути домой, не тратя время на посещение поликлиники. Всего с начала кампании по вакцинации прививку в мобильных комплексах сделали 8,3 тыс. человек», - уточнил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медик проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку. График выездов мобильных комплексов можно найти на сайте министерства.
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