«Вздутость, слабость, распад мышц»: Врач рассказала, кому не рекомендуется пить кефир

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Кефир считается традиционным напитком русской кухни. В составе напитка — два десятка полезных микроорганизмов: молочнокислые стрептококки, палочки, кислые бактерии и дрожжи. Вместе вещества делают напиток мощным пробиотиком. Однако несколько лет назад пользу кефира стали считать мифом. Так ли это?
Врач-диетолог Тамара Прунцева в беседе с «Радио 1» сообщила, что кефир, безусловно, полезен, потому что в нем содержится большое количество полезных веществ, витаминов групп A,B,C,D. Как любой кисломолочный продукт, он содержит кальций, калий, медь.
Однако, по словам диетолога, есть и противопоказание к употребление этого напитка.
Она добавила, что кефирные монодиеты, которых многие охотно придерживаются, плохо сказываются на здоровье организма.
Тамара Прунцева рассказала, что иногда кефир прописывается людям с риском развития остеопороза и женщинам в менопаузах для восполнения кальция.
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Однако, по словам диетолога, есть и противопоказание к употребление этого напитка.
«Для кефира есть противопоказания, например, он не рекомендован детям раннего возраста. Также его нельзя употреблять тем, у кого есть непереносимость лактозы или обострение ЖКТ, потому что в нем много кислотности», — сказала эксперт.
Она добавила, что кефирные монодиеты, которых многие охотно придерживаются, плохо сказываются на здоровье организма.
«Многие сидят на кефирной диете или устраивают себе кефирные разгрузочных дни, но это не может благотворно сказаться на организме. Чаще всего это приводит к вздутию, слабости, утомляемости и другим расстройствам, потому что мы не получаем должного количества белков, жиров и углеводов», — объяснила врач.
Тамара Прунцева рассказала, что иногда кефир прописывается людям с риском развития остеопороза и женщинам в менопаузах для восполнения кальция.
«Иногда спортсмены ночью пьют кефир, потому что он предотвращает распад мышц. Однако кефир не должен составлять основу рациону — это только перекус», — завершила разговор собеседница.
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Анастасия Бондарева