Невролог рассказала о скрытой угрозе для сердца у молодых людей

06 сентября 2026, 16:12

Врач Шиндряева: Заболевания сердца у молодых людей развиваются бессимптомно

Фото: iStock/Foremniakowski

Заболевания сердечно-сосудистой системы в последние годы заметно помолодели. Об этом сообщила невролог, главный врач ГКБ №2 Наталья Шиндряева, передает «Лента.ру».