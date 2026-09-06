Невролог рассказала о скрытой угрозе для сердца у молодых людей
Заболевания сердечно-сосудистой системы в последние годы заметно помолодели. Об этом сообщила невролог, главный врач ГКБ №2 Наталья Шиндряева, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, в последние годы все чаще у внешне здоровых, успешных и активных людей в возрасте от 30 до 40 лет внезапно диагностируются серьезные заболевания сердца и сосудов. Главная опасность сосудистого старения заключается в его бессимптомном течении. Человек может чувствовать себя прекрасно, заниматься спортом, но при этом не подозревать об изнашивании артерий изнутри, подчеркнула Шиндряева.
Она также указала на распространенную ошибку: при оценке состояния сердечно-сосудистой системы многие полагаются только на стандартный анализ на общий холестерин. Хотя этот показатель важен, он не всегда дает полное и объективное представление о реальных рисках, отметила доктор. Современная кардиология использует принципиально новые диагностические маркеры для своевременного выявления угроз.
Шиндряева рекомендовала не ограничиваться анализом уровня холестерина в крови для глубокой оценки состояния сосудов. Медик предложила проверять уровень гомоцистеина и липопротеина А, а также проводить ультразвуковое исследование сосудов шеи (УЗИ БЦА). Кроме того, следует сдать анализ на уровень NT-proBNP — сверхчувствительный маркер, отражающий скрытую перегрузку и растяжение сердечной мышцы, что позволяет диагностировать риски на доклинической стадии.
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