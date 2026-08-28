В Роскачестве рассказали о пользе облепихового чая
Роскачество: чай из облепихи поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы
Облепиховый чай помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижает уровень стресса и улучшает настроение. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.
Отмечается, что целебные свойства облепихи есть не только в ягодах, но и в листьях, цветах и семенах растения. Там есть витамины A, группы B, C, D, E, флавоноиды, аминокислоты и около 20 минеральных элементов.
«Регулярное употребление облепихового чая способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. Растворимая клетчатка в составе ягод помогает снижать уровень «плохого» холестерина, а полиненасыщенные жирные кислоты поддерживают нормальное функционирование сердечной мышцы», — уточнили специалисты специально для RT.
Кроме того, витамины группы B и магний улучшают настроение, снижают стресс, повышают концентрацию внимания и улучшают память. Чай из ягод является мощным источником антиоксидантов и витаминов, заключили в Роскачестве.
Тем временем заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев в интервью Общественной Службе Новостей рассказал, что пальмовое масло при умеренном употреблении может стать частью здорового рациона.
«Особенность триацилглицеридов пальмового масла в том, что ненасыщенные жирные кислоты находятся преимущественно в определённой позиции. Именно эта позиция определяет, как наш организм расщепляет и усваивает жиры. Пальмовое масло ведет себя метаболически очень похоже на оливковое или арахисовое», — пояснил эксперт.
Кроме того, пальмовое масло богато природными источниками антиоксидантов, в том числе витамином Е, каротиноидами, полифенолами и фитостеролами. Эти вещества защищают клетки от окисления, тормозя процесс перекисного окисления липидов, и обладают выраженным противовоспалительным действием.