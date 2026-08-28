В Роскачестве рассказали о пользе облепихового чая

28 августа 2026, 15:03

Роскачество: чай из облепихи поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Фото: iStock/AlinaTraut

Облепиховый чай помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижает уровень стресса и улучшает настроение. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.





Отмечается, что целебные свойства облепихи есть не только в ягодах, но и в листьях, цветах и семенах растения. Там есть витамины A, группы B, C, D, E, флавоноиды, аминокислоты и около 20 минеральных элементов.





«Регулярное употребление облепихового чая способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. Растворимая клетчатка в составе ягод помогает снижать уровень «плохого» холестерина, а полиненасыщенные жирные кислоты поддерживают нормальное функционирование сердечной мышцы», — уточнили специалисты специально для RT.

«Особенность триацилглицеридов пальмового масла в том, что ненасыщенные жирные кислоты находятся преимущественно в определённой позиции. Именно эта позиция определяет, как наш организм расщепляет и усваивает жиры. Пальмовое масло ведет себя метаболически очень похоже на оливковое или арахисовое», — пояснил эксперт.