В Роспотребнадзоре оценили риски завода вируса «Аляскапокс» из США

Фото: iStock/ismagilov
В Роспотребнадзоре исключили риски завоза в Россию вируса «Аляскапокс», который был обнаружен на полуострове Кенай в США. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что вирус в основном передаётся мелкими млекопитающими, в частности, красными полевками и землеройками. Также распространять вирус могут домашние животные. В России на данный момент не было зафиксировано ни одного случая передачи этого вируса между людьми.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контролируют ситуацию на КПП у государственной границы.
Напомним, что 9 февраля на Аляске умер первый в мире человек, заразившийся вирусом «Аляскапокс». Заражение произошло из-за ослабленного от рака иммунитета мужчины. Он проживал в одиночестве в лесной зоне и часто контактировал с бездомной кошкой, которая часто царапала его и охотилась за мелкими млекопитающими.
Читайте также:
Первый в мире человек умер от нового вируса
Онколог Каприн заявил, что чудо-анализа для диагностики рака не существует
Американские учёные нашли бактерию, вызывающую болезнь кишечника через секс
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контролируют ситуацию на КПП у государственной границы.
Читайте также:
Первый в мире человек умер от нового вируса
Онколог Каприн заявил, что чудо-анализа для диагностики рака не существует
Американские учёные нашли бактерию, вызывающую болезнь кишечника через секс
Анастасия Чинкова