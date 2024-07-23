Врач Марилова раскрыла опасность пылевых клещей

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Врач-аллерголог Мария Марилова заявила об опасности пылевых клещей, которые могут жить в матрасах и подушках.
Такие паукообразные опасны тем, что могут вызывать различные формы аллергии и даже астму.
Ранее профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин заявил, что в Таиланде высокая вероятность заразиться паразитами.
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«Пылевые клещи — самый распространенный вид клещей в домах. Они питаются отмершими клетками кожи и размножаются в пыли. Их экскременты и останки тел являются сильным аллергеном, вызывающим чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа, астма. У людей, страдающих аллергией на пылевых клещей, наблюдаются симптомы, особенно ночью или в закрытых помещениях», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Марилова.
Ранее профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин заявил, что в Таиланде высокая вероятность заразиться паразитами.
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Мелисса Тимофеева