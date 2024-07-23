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Врач Марилова раскрыла опасность пылевых клещей

23 июля 2024, 19:39
Фото: iStock/peterschreiber.media

Фото: iStock/peterschreiber.media

Врач-аллерголог Мария Марилова заявила об опасности пылевых клещей, которые могут жить в матрасах и подушках.
Такие паукообразные опасны тем, что могут вызывать различные формы аллергии и даже астму.

«Пылевые клещи — самый распространенный вид клещей в домах. Они питаются отмершими клетками кожи и размножаются в пыли. Их экскременты и останки тел являются сильным аллергеном, вызывающим чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа, астма. У людей, страдающих аллергией на пылевых клещей, наблюдаются симптомы, особенно ночью или в закрытых помещениях», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Марилова.



Ранее профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин заявил, что в Таиланде высокая вероятность заразиться паразитами.

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#врач
#насекомые
#симптомы
#рф
Пушкинские врачи поставили на ноги девушку с тройным переломом из-за каблуков
23 июля 2024, 16:35

Фото: iStock / SEASTOCK

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. прооперировали девушку, получившую перелом ноги в трёх местах из-за высоких каблуков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделении травматологии обратилась 30-летняя девушка, которая упала на улице, попав в ямку на 12-сантиметровых шпильках. Врачи диагностировали оскольчатый перелом костей голени, большой и малой берцовой костей.
«Под спинальной анестезией мы срастили обломки костей. Закрепили их штифтами и винтами. Остеосинтез позволяет уйти от традиционного гипса и исключает вероятность вторичного смещения, а также тромбоз, остепороз и артроз. На повреждённую ногу пациентка смогла наступать вечером уже в день операции», – рассказал травматолог-ортопед Александр Первухин.
Сейчас девушка выписана на амбулаторное лечение. Через год ей предстоит ещё одна операция для удаления всех металлоконструкций. В министерстве предупредили, что ходить на высоких каблуках надо крайне осторожно и по ровной поверхности. Каблук высотой 10-12 см уместен для торжественных мероприятий. А для повседневной носки лучше использовать каблук не выше 5 см.

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Одинцовские хирурги спасли жизнь пациенту с желудком в грудной полости

Четырёхлетнего мальчика атаковала гадюка на подмосковной даче
#здравоохранение
#минздрав мо
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#хирург
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#подмосковье
#московская область
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Врачи Подмосковья спасли с начала года более 2,1 тыс. недоношенных младенцев
23 июля 2024, 14:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2,1 тыс. детей, появившихся на свет раньше положенного срока, спасли врачи-неонатологи в Московской области с начала текущего года благодаря высокому профессионализму и хорошему техническому оснащению медучреждений, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой. Но важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, команды настоящих профессионалов своего дела. С начала года в регионе врачи спасли более 2,1 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 188 — с экстремально низкой массой тела — менее 1 килограмма», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве также рассказали, что вес самого маленького спасённого пациента составлял при рождении всего 450 граммов. Младенца выходили специалисты Московского областного перинатального центра.

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#подмосковье
#медицина
#здравоохранение
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Одинцовские хирурги спасли жизнь пациенту с желудком в грудной полости
23 июля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Одинцовской больницы спасли жизнь пациенту, удалив огромную грыжу из его желудка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 48-летний мужчина с жалобами на боли в животе и проблемы с дыханием. Рентген показал, что его желудок находится в грудной полости из-за огромной грыжи диаметром 10 см. Она вызывала давление и ущемление внутренних органов.
«Мы удалили грыжу. Когда желудок был опущен в живот, в нём было выявлено отверстие до 5 см. Всё содержимое желудка поступало в грудную полость больного, и это угрожало его жизни. Поэтому во время операции мы удалили часть желудка и укрепили переднюю стенку брюшной полости. Установили дренаж и удалили жидкость из лёгких», — описала операцию заместитель главврача по хирургической помощи Одинцовской областной больницы Василина Лесовик.
Как отметили в министерстве, сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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#хирург
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#московская область
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Мясников раскрыл причины внезапного головокружения
Мясников: Головокружение может быть признаком проблем с ушами
23 июля 2024, 13:19

Фото: iStock/AndreyPopov

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил, что внезапные головокружения могут быть вызваны проблемами внутреннего уха.
«Внезапно возникшее головокружение — это не инсульт, не заболевание нервной системы, это, как правило, проблема внутреннего уха. Имеется в виду головокружение. Это либо отложение кальциевого песочка в лабиринтах внутреннего уха, либо скопление жидкости, либо воспаление ткани лабиринта. В любом из этих случаев нужно принимать гормоны», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он рекомендовал при головокружениях обращаться прежде всего не к невропатологу, а именно к ЛОРу.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что для ужина являются вредными такие продукты, как бобовые, некоторые мясные изделия, жирная пища, а также сладкие газировки.

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Четырёхлетнего мальчика атаковала гадюка на подмосковной даче
23 июля 2024, 12:58

Фото: iStock/Matteo86

Мальчика четырёх лет укусила в ногу гадюка во время прогулки по подмосковному дачному участку, пострадавшего спасли специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Маленький пациент поступил в больницу с сильным отёком: пострадавшая правая нога была значительно больше левой. Специалисты сразу назначили пациенту все необходимое лечение», — говорится в сообщении.

В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.

Заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМДа Владимир Трунов отметил, что иногда дети не осознают, что их укусила змея. Они думают, что укололись чем-то. Но вскоре на укушенном участке появляются характерные синие пятна и начинается отёк. При осмотре можно заметить и место укуса: две ранки от змеиных зубов.

Специалист подчеркнул, что при укусе змеи важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, причем вне зависимости от возраста и самочувствия пострадавшего. Иначе прогноз может быть весьма неблагоприятным.

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#московская область
#подмосковье
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Диетолог Мещерякова назвала непригодные для ужина продукты
Диетолог Мещерякова не рекомендовала ужинать бобовыми и некоторыми видами мяса
22 июля 2024, 19:16

Фото: iStock/bhofack2

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что для ужина являются вредными такие продукты, как бобовые, некоторые мясные изделия, жирная пища, а также сладкие газировки.
«Противопоказаны тяжелые жирные блюда и копчености: свинина, баранина, утка, гусь, а также сало и любые мясные полуфабрикаты вроде сосисок или сарделек. Желательно исключить бобовые: фасоль, горох, нут, чечевицу — они идеально подходят для дневного времени. Эти продукты потребуют длительного процесса пищеварения, активной выработки ферментов», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.

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#диетолог
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Диетолог Микитюк раскрыла, кому противопоказана редька
Диетолог Микитюк не рекомендовала овощ недавно перенесшим инфаркт
22 июля 2024, 18:51

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Диетолог Людмила Микитюк заявила, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.
«Редьку нельзя употреблять больным подагрой, при проблемах с почками и печенью, а также тем, кто недавно перенес инфаркт», — отметила в беседе с NEWS.ru Микитюк.

Вместе с тем специалист заявила, что овощ сам по себе является очень полезным. Так, он содержит минеральные соли натрия, йода, кальция, магния, железа, калия и фосфора, а также витамины С, РР, В, В6, В2. Редька обладает антибактериальными свойствами, способствует активному пищеварению, выводит холестерин, яды и токсины.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что питаться майонезными жирными салатами в жару опасно из-за самого майонеза.

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Врач Уляков развеял основные мифы о мозге человека
22 июля 2024, 18:44

Врач-невролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков заявил, что мифами о человеческом мозге являются такие утверждения, как т, что этот орган используется нами всего на 10%, а также что у мужчин и женщин он различен.
Также врач назвал неправдой то, что мозг отдыхает ночью, не болит, растёт лишь до 18 лет. Мифом является и информация о том, что склонность к точным наукам или творчеству будет определяться тем, какое полушарие мозга более развито. Врач пояснил, что лба полушария одновременно вовлечены в работу мозга и не существуют одно без другого.

«Размер мозга никак не влияет на умственные способности человека, если речь не идет о патологии: слишком большом или маленьком головном мозге у взрослого человека. Несмотря на разницу в интеллектуальных способностях, с мозгом современного человека по размерам был сопоставим мозг Homo Sapiens, которые жили в Африке порядка двухсот тысяч лет назад», — добавил в беседе с Газета.ру Уляков.

Ранее главный внештатный специалиста Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что употребление спиртных напитков и наркотиков является важным фактором развития слабоумия, так как вызывающие зависимость химические вещества негативно воздействуют на мозг.

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#нарколог
#информация
#здоровье
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Участниками акции «Проверь здоровье в парке» стали более 650 жителей Подмосковья
22 июля 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

34 подмосковных парка охватила в минувшие выходные акция «Проверь своё здоровье в парке». Участниками стали более 650 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Акцию проводили в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и других городских округах.
«Мы проводим акцию «Проверь своё здоровье в парке» уже третий год подряд. Видим, что она пользуется спросом у жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего за прошедшие выходные здоровье в парках проверили 653 человека, а с начала лета – более 5,5 тысяч», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что при необходимости пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#московская область
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