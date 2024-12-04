Врач Позднякова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ

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Зима — это время вирусов и простуд, которые, казалось бы, уже стали частью нашей жизни и не удивляют своим проявлением. Однако часто люди путают ОРВИ с гриппом, что ведет за собой неправильное лечение.
Заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова в беседе с «Радио 1» напомнила, что ОРВИ и ГРИПП – это разные заболевания, имеющие разную симптоматику.
Она добавила, что грипп чаще вызывает осложнения, чем ОРВИ. Он может привести к гаймориту, бронхиту, отиту и пневмонии.
По словам Елены Поздняковой, чтобы избежать заражения вирусами и инфекциями, нужно пользоваться масками и антисептиками, а также употреблять витамин D и C, которых зимой обычно не хватает.
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«ОРВИ начинается с першения в зеве, к этому присоединяется насморк, повышается субфебрильная температура (меньше 38 градусов). ОРВИ протекает легче гриппа. К небольшому прикашливанию может присоединиться общее недомогание. Как правило, эти симптомы в течение 7 дней проходят. Грипп же начинается с синдрома интоксикации и фебрильных температур (выше 38 градусов). Чувствуются боли в спине и мышцах, на второй день присоединяется грубый кашель. На 3-4 сутки начинается першение зева», — объяснила эксперт.
Она добавила, что грипп чаще вызывает осложнения, чем ОРВИ. Он может привести к гаймориту, бронхиту, отиту и пневмонии.
По словам Елены Поздняковой, чтобы избежать заражения вирусами и инфекциями, нужно пользоваться масками и антисептиками, а также употреблять витамин D и C, которых зимой обычно не хватает.
«Вирусы передаются воздушно-капельным и контактным путями. Чтобы избежать заражения, нужно не трогать лицо, глаза и посторонние предметы. Пользоваться масками и антисептиками в общественных местах. В рацион добавить витамины С, D, а к февралю подключить поливитамины», — сказала врач.
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Анастасия Бондарева