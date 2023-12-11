В Санкт-Петербурге обнаружили 150 заболевших корью

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В Петербурге зарегистрировали 150 случаев заболевания корью.
Об этом, ссылаясь на начальника городского отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву, пишет ТАСС.
Около половины выявленных случаев относят к категории завозных.
30 ноября сообщалось, что заболеваемость корью среди детей в России в 2023 году выросла в 262 раза.
Врач-инфекционист Николай Малышев отнёс к основным факторам такого всплеска следующие причины: уменьшение количества вакцин, «антипрививочники», а также приезд в страну на работу непривитых мигрантов.
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«Продолжают регистрироваться случаи кори, в городе на сегодня лабораторно подтверждены и зарегистрированы 150 случаев, из них на детей приходится 56%», — сообщила Ирина Катаева.
30 ноября сообщалось, что заболеваемость корью среди детей в России в 2023 году выросла в 262 раза.
Врач-инфекционист Николай Малышев отнёс к основным факторам такого всплеска следующие причины: уменьшение количества вакцин, «антипрививочники», а также приезд в страну на работу непривитых мигрантов.
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Мария Фирсова