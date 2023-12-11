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В Санкт-Петербурге обнаружили 150 заболевших корью

11 декабря 2023, 18:07
Фото: istockphoto/Design Cells

Фото: istockphoto/Design Cells

В Петербурге зарегистрировали 150 случаев заболевания корью.
Об этом, ссылаясь на начальника городского отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Ирину Катаеву, пишет ТАСС.

«Продолжают регистрироваться случаи кори, в городе на сегодня лабораторно подтверждены и зарегистрированы 150 случаев, из них на детей приходится 56%», — сообщила Ирина Катаева.

Около половины выявленных случаев относят к категории завозных.

30 ноября сообщалось, что заболеваемость корью среди детей в России в 2023 году выросла в 262 раза.

Врач-инфекционист Николай Малышев отнёс к основным факторам такого всплеска следующие причины: уменьшение количества вакцин, «антипрививочники», а также приезд в страну на работу непривитых мигрантов.

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#санкт-петербург
#новости
#корь
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Врач Алендеев назвал необычное лекарство от боли в горле
Врач Алендеев рекомендовал лечить боль в горле мороженым
11 декабря 2023, 19:41

Фото: istockphoto.com/Shaiith

Врач общей практики Сергей Алендеев дал весьма необычный совет лечить боль в горле мороженым.
Он пояснил, что мороженое для больного горла может оказывать такой-же эффект, как лёд для места ушиба.

«Мороженое снижает температуру воспалённых тканей и тормозит действие на передачу боли. Это такая местная анестезия, обезболивающий эффект в данном случае связывается с активацией рецепторов», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алендеев.

Также может помочь при боли в горле фруктовый лёд.

Однако, заметил врач, такие средства могут снять лишь симптомы и боль в горле, но не саму болезнь. Лечить горло всё-таки необходимо лекарствами, которые прописывает врач.

Ранее врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко заявила, что ребёнку в день допускается давать максимум три мандарина в день. Она пояснила, что даже полезные фрукты и овощи в больших количествах могут нанести вред.

«Детям разрешено давать 2-3 мандаринки в зависимости от возраста. Так, малыша в три года можно угостить половинкой фрукта. Дети постарше, дошкольники могут съесть целый мандарин. Младшим школьникам можно дать два небольших мандарина», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача.

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#дети
#болезнь
#вред
#врач
#мороженое
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В Московской области упал процент заболеваемости туберкулезом
11 декабря 2023, 16:03

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заболеваемость туберкулёзом в Подмосковье снизилась на 8,4%. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье зафиксировали снижение заболеваемостью туберкулезом.

«В Подмосковье выстроена комплексная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и снижению смертности. <…>  За 11 месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Стоит отметить, что на противотуберкулезном диспансере работает около 12 филиалов и 28 диспансерных отделений. Кроме этого, в 2022 году Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер получил сертификат Национального института качества Росздравнадзора по организации оказания медицинской помощи населению Подмосковья.

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#заболевания
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Названы неожиданные полезные свойства имбирных пряников
The Conversation: имбирные пряники укрепляют иммунитет и предотвращают диабет
11 декабря 2023, 15:26

Фото: istock / Vadym Petrochenko

Употребление имбирных пряников полезно для многих аспектов здоровья. О пользе рождественского угощения рассказала специалист по здоровому питанию Хейзел Флайт из британского Университета Эдж-Хилл изданию The Conversation.
Эта сладость обладает антиоксидантами, которые понижают риск развития диабета. Кроме того, употребление пряников способствует повышению уровня гемоглобина в крови. 

Она заявила, что имбирные пряники полезны для иммунитета, здоровья волос и костей за счет содержащихся в них патоки и имбиря. Патока богата содержанием витамина В6, кальция, железа, магния, фосфора и калия.

Флайт объяснила, что имбирь, присутствующий в имбирных пряниках, традиционно используется в альтернативной медицине. Научные исследования также свидетельствуют о полезном воздействии имбиря на работу иммунной системы и желудочно-кишечного тракта.

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#еда
#сладости
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В Подмосковье спасли трёхмесячного малыша с инфарктом
11 декабря 2023, 13:56

Фото: istockphoto /yacobchuk

Трёхмесячного малыша с инфарктом спасли в НИКИ детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В реанимацию НИКИ девства малыша привезла бригада скорой помощи, которую вызвала кардиолог поликлиники Сергиева Посада.

В больницы ребенку была проведена эхокардиография, в ходе которой у ребенка был обнаружен редкий порок сердца: аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола.

«Такое состояние является одной из наиболее частых причин ишемии миокарда и инфаркта у детей. И без хирургического лечения может стать причиной смерти у 90% больных в течение первого года жизни. Так как этот диагноз является абсолютным показанием к хирургическому лечению, то ребенок незамедлительно был отправлен вертолетом санавиации в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева», - поделилась заведующая отделением кардиологии НИКИ детства Альфия Дроздова.

Стоит отметить, что после операции маленького пациента перевели в отделение кардиологии НИКИ детства для восстановления и проведения терапии.

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#подмосковье
#сергиев посад
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Диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека
Диетолог Жаровская: употребление алкоголя и фастфуда приводит к энергодефициту
11 декабря 2023, 11:52

Фото: istock / fizkes

Регулярное употребление фастфуда и алкоголя приводит к дефициту энергии. Об этом предупредила врач-диетолог Татьяна Жаровская в беседе радио Sputnik.
Она объяснила, что продукты, содержание большое количество трансжиров и гидрогенизированных жиров, к примеру, чипсы или бургеры, практически не содержат полезных веществ, но их переваривание отнимает у организма много энергии.

«Если человек регулярно посещает рестораны быстрого питания и употребляет алкоголь, он будет постоянно испытывать энергодефицит», — предупредила Жаровская.
Она также отметила, что спиртные напитки негативно сказываются на энергичность и настроение человека из-за пагубного влияния на печень. По словам диетолога, повреждение печени провоцирует усталость и плохое настроение. Подобный эффект на человека могут показывать продукты с большим содержанием консервантов.

Эксперт подытожила, что можно употреблять вручную еду 1-2 раза в месяц в умеренных количества, чтобы организм  не почувствовал негативного эффекта.

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#диетолог
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#напитки
#человек
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Подмосковные врачи достали из пищевода пациента металлическую сетку
11 декабря 2023, 11:35

Фото: Минздрав МО

Врачи Видновской больницы достали металлическую сетку из пищевода пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 37-летний мужчина с жалобами на кашель, затруднённое дыхание и ощущение инородного предмета в горле. Исследование выявило в его пищеводе металлическую сетку. Как она там оказалась, больной объяснить не смог.
«Трудность состояла в том, что сетка диаметром почти 2 см находилась глубоко и при извлечении могла поранить стенки пищевода. Мы решили извлечь инородный предмет щипцами для биопсии – инструментом для забора биологического материала. Операцию провели под местной анестезией, длилась она полчаса», – рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением больницы Татьяна Шашкова.
По её словам, самым опасным осложнением инородных тел в пищеводе является перфорация - сквозное повреждение, при котором нарушается целостность всех слоёв стенки пищевода. Однако благодаря своевременному обращению пациента за медицинской помощью этого удалось избежать
 
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. 

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#московская область
#врачи
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#хирург
#видное
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Обновленная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию
11 декабря 2023, 11:08

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Минздраве сообщили, что препарат имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.
Мннздрав РФ зарегистрировал вакцину от ковида «Спутник Лайт»с обновленным антигенным составом для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Вакциной пройдены клинические испытания. 

В данный момент завершается госконтроль качества первых серий «Спутника Лайт» в лабораториях Росздравнадзора. Регистрация даст возможность производителю вакцины вводить ее в гражданский оборот и поставлять по заказам регионов. 

В понедельник, 11 декабря, упаковку от вакцины направят в Росздравнадзор, где её согласуют за 1,5-2 часа. После этого все 135 тысяч доз вакцины будут внесены в электронную систему. А затем, во второй половине дня, начнётся отгрузка препарата в регионы, рассказал Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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#коронавирус
#вакцина
#новости
#россия
#здоровье
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Аллерголог Бондаренко назвал разрешенную норму мандаринов для детей
11 декабря 2023, 10:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко рассказала, сколько мандаринов можно съесть ребенку без вреда для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что количество зависит от возраста ребенка.

«Даже самый полезный продукт может оказаться вредным, если съедать его в чрезмерном количестве. Детям разрешено давать 2-3 мандаринки в зависимости от возраста. Малыша в три года можно угостить половинкой фрукта. Дошкольники могут съесть целый мандарин. Младшим школьникам можно дать два небольших мандарина. <…> Необходимо учесть, что чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, порция должна быть меньше», — подчеркнула специалист.

Кроме этого, она добавила, что не рекомендуется давать мандарины детям до года. Аллерголог порекомендовала угощать детей мандаринами в качестве десерта, так как цитрусовые повышают аппетит, как и большинство фруктов.

Стоит отметить, что для взрослого человека норма мандаринов в деть составляет не более пяти штук.

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#дети
#врач
#мандарины
#индекс
#подмосковье
#аллергия
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Эксперт рассказала о женской эякуляции и способах ее достижения
Men's Health: Эксперт Плей рассказала о женской эякуляции и как ее достичь
11 декабря 2023, 07:30

Фото: istock / Denisfilm

Женская эякуляция, или в народе сквирт, является достаточно редким явлением, которые случается не у всех женщин и не при каждом оргазме. Про особенности сквирта и и методе его достижения рассказала эксперт по сексу Кеннет Плей, пишет Men's Health.
Она объяснила, что при возбуждении железа Скина, которая находится на задней стенке уретры, набухает и выбрасывает прозрачную жидкость, что и является женской эякуляцией. По словам Плей, эта жидкость похожа на ту, что вырабатывает  мужская простата. Но, последние исследования на эту тему говорит о том, что есть еще один вид сквирта, наступающий  после первого и отличающийся более обильными выделениями жидкости. Эта жидкость выходит  из мочевого пузыря, но не являются мочой, хотя и содержат мочевину, обратила внимание эксперт.

Она подытожила, что некоторые женщины никогда не испытывают сквирта во время оргазма. Она напомнила, что мужчинам не стоит воспринимать женскую эякуляцию как образец сексуальности и, тем более, не стоит настаивать на его достижении. 

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#эксперт
#женщины
#отношения
#секс
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