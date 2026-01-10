В России планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров

10 января 2026, 10:55

Фото: iStock/SeventyFour

Власти России планируют проводить мероприятия, которые будут направлены на повышение уровня медицинской грамотности пенсионеров. Соответствующий пункт содержится в утвержденном правительством плане, передает ТАСС.