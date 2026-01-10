В России планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров
Власти России планируют проводить мероприятия, которые будут направлены на повышение уровня медицинской грамотности пенсионеров. Соответствующий пункт содержится в утвержденном правительством плане, передает ТАСС.
Людей старшего возраста будут обучать принципам здорового старения и активного долголетия. Также им расскажут о профилактике и лечении возрастных заболеваний и гериатрических синдромов. В рамках программы пожилых граждан проинформируют о здоровом образе жизни, включая участие в школах активного долголетия и школах пожилого пациента.
Эта инициатива рассчитана до 2030 года. За её выполнение будут отвечать региональные власти и «Союз пенсионеров России». Ожидается ежегодный доклад о ходе реализации программы в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
