В России подготовили три вакцины от колоректального рака

Фото: istockphoto/MargJohnsonVA

Уже подготовили три пептидные вакцины для терапии колоректального рака. Об этом сообщила первый замруководителя ФМБА Татьяна Яковлева. Чиновницу цитирует РИА Новости.



По ее словам, в подмосковном Одинцове, где работают национальные научно-клинические центры, зарегистрировали пептидную неоонковакцину, после чего получили около 400 заявок. Сейчас идет отбор пациентов, и в ближайшее время препараты начнут вводить.

«К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть», — произнесла Яковлева на Форуме будущих технологий.

Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года и служит площадкой для презентации научных разработок, задающих направления развития на ближайшие годы. В 2024 году его ключевой темой была медицина будущего, в 2025-м — новые материалы и химия, а нынешний форум посвятили биоэкономике.
