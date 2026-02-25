В России подготовили три вакцины от колоректального рака
ФМБА: В России подготовили три вакцины от колоректального рака
Уже подготовили три пептидные вакцины для терапии колоректального рака. Об этом сообщила первый замруководителя ФМБА Татьяна Яковлева. Чиновницу цитирует РИА Новости.
По ее словам, в подмосковном Одинцове, где работают национальные научно-клинические центры, зарегистрировали пептидную неоонковакцину, после чего получили около 400 заявок. Сейчас идет отбор пациентов, и в ближайшее время препараты начнут вводить.
«К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть», — произнесла Яковлева на Форуме будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года и служит площадкой для презентации научных разработок, задающих направления развития на ближайшие годы. В 2024 году его ключевой темой была медицина будущего, в 2025-м — новые материалы и химия, а нынешний форум посвятили биоэкономике.