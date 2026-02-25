25 февраля 2026, 12:33

ФМБА: В России подготовили три вакцины от колоректального рака

Фото: istockphoto/MargJohnsonVA

Уже подготовили три пептидные вакцины для терапии колоректального рака. Об этом сообщила первый замруководителя ФМБА Татьяна Яковлева. Чиновницу цитирует РИА Новости.





По ее словам, в подмосковном Одинцове, где работают национальные научно-клинические центры, зарегистрировали пептидную неоонковакцину, после чего получили около 400 заявок. Сейчас идет отбор пациентов, и в ближайшее время препараты начнут вводить.





«К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть», — произнесла Яковлева на Форуме будущих технологий.