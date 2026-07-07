В России помолодели инфаркты и инсульты

07 июля 2026, 17:36

Кардиолог Пронин: инфаркты и инсульты в России «помолодели» на 5–10 лет

Фото: iStock/stevanovicigor

В России на 5–10 лет «помолодели» инфаркты и инсульты. Такие данные привел заведующий кардиологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Андрей Пронин.





По его словам, у мужчин проблемы сердечно-сосудистой системы обычно проявляются раньше, чем у женщин, нередко это происходит сразу с фатальных форм. Так, средний возраст заболеваемости представительниц прекрасного пола в России составляет 55–60 лет, а мужчин — 40–45.





«В последние годы сердечно-сосудистые заболевания встречаются у более молодых пациентов. Это происходит из-за хронических стрессов, нездорового питания и вредных привычек. Многие люди мало двигаются, не соблюдают баланс труда и отдыха и игнорируют первые симптомы заболеваний», — пояснил Пронин в разговоре с «Известиями».

«Среди прочего, это ведёт к возникновению хронического воспаления. Жировая ткань, особенно висцеральная, окружающая внутренние органы, при лишнем весе начинает работать неправильно и сама становится источником хронического воспаления», — уточнила эксперт.