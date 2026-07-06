Врач назвала самое распространенное летнее заболевание

06 июля 2026, 17:03

Врач Лагутина: летом растет число возникновения кишечных инфекций

Фото: iStock/brizmaker

Среди летних заболеваний абсолютным лидером являются острые кишечные инфекции (ОКИ) и пищевые токсикоинфекции. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог отделения клинической иммунологии и ревматологии РДКБ Пироговского Университета Екатерина Лагутина.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт подчеркнула, что наиболее уязвимыми к кишечным инфекциям являются дети. У них эти заболевания протекают тяжелее, чем у взрослых, и без должного лечения могут привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.





«Среди ОКИ, вызванных бактериями, чаще встречается сальмонеллез, реже — иерсиниоз, дизентерия. Из вирусных инфекций наиболее часто встречается ротовирус, норовирус, а также энтеровирус. Одним из путей передачи является контактно-бытовой», — пояснила Лагутина.