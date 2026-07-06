Врач назвала самое распространенное летнее заболевание
Врач Лагутина: летом растет число возникновения кишечных инфекций
Среди летних заболеваний абсолютным лидером являются острые кишечные инфекции (ОКИ) и пищевые токсикоинфекции. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог отделения клинической иммунологии и ревматологии РДКБ Пироговского Университета Екатерина Лагутина.
В разговоре с RuNews24.ru эксперт подчеркнула, что наиболее уязвимыми к кишечным инфекциям являются дети. У них эти заболевания протекают тяжелее, чем у взрослых, и без должного лечения могут привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.
«Среди ОКИ, вызванных бактериями, чаще встречается сальмонеллез, реже — иерсиниоз, дизентерия. Из вирусных инфекций наиболее часто встречается ротовирус, норовирус, а также энтеровирус. Одним из путей передачи является контактно-бытовой», — пояснила Лагутина.
Она призвала соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после улицы и перед едой, употреблять только качественные и свежие продукты. Кроме того, от ротавируса есть вакцина.
Также летом часто возникают заболевания из-за неправильного использования кондиционеров. Так, разница температуры в помещении и на улице не должна превышать 5-7 °С, поскольку резкие перепады ослабляют иммунитет, из-за чего может развиться тонзиллит. Кроме того, необходимо регулярно прочищать фильтры, поскольку скопившиеся на них бактерии могут вызывать тяжелые формы пневмонии, заключила Лагутина.