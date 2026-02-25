В России появятся уникальные лекарства от рака
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, сообщил, что в 2027 году на рынок планируется вывести ряд уникальных отечественных разработок для лечения аллергии и отдельных видов рака.
По его словам, сейчас проходят клинические испытания препаратов, не имеющих зарубежных аналогов — всего около 14 лекарственных средств и еще 23 медицинских изделия. Ожидается, что к 2027 году они будут запущенными в производство и начнут применяться на практике.
Мишустин уточнил, что среди таких разработок вакцина от аллергии, в том числе на пыльцу березы и пищевые аллергены, препарат для терапии онкологических заболеваний, включая рак мочевого пузыря, средства для купирования болевого синдрома, а также медизделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений, например ослабления памяти и внимания.
Кроме того, премьер отметил, что российские ученые уже зарегистрировали вакцины для различных форм рака, и в дальнейшем их планируется включить в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
