В России появятся уникальные лекарства от рака

25 февраля 2026, 16:49

Мишустин: в РФ в 2027 году появятся уникальные лекарства от аллергии и рака

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, сообщил, что в 2027 году на рынок планируется вывести ряд уникальных отечественных разработок для лечения аллергии и отдельных видов рака.