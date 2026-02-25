Достижения.рф

В России появятся уникальные лекарства от рака

Мишустин: в РФ в 2027 году появятся уникальные лекарства от аллергии и рака
Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, сообщил, что в 2027 году на рынок планируется вывести ряд уникальных отечественных разработок для лечения аллергии и отдельных видов рака.



По его словам, сейчас проходят клинические испытания препаратов, не имеющих зарубежных аналогов — всего около 14 лекарственных средств и еще 23 медицинских изделия. Ожидается, что к 2027 году они будут запущенными в производство и начнут применяться на практике.

Мишустин уточнил, что среди таких разработок вакцина от аллергии, в том числе на пыльцу березы и пищевые аллергены, препарат для терапии онкологических заболеваний, включая рак мочевого пузыря, средства для купирования болевого синдрома, а также медизделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений, например ослабления памяти и внимания.

Кроме того, премьер отметил, что российские ученые уже зарегистрировали вакцины для различных форм рака, и в дальнейшем их планируется включить в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Никита Кротов

