В России резко выросло число заражений агрессивным типом гриппа

11 декабря 2025, 12:19

Baza: В России резко выросло число заражений агрессивным гриппом А

Фото: istockphoto/simpson33

В России наблюдается резкий рост случаев заражения агрессивным гриппом типа А. Об этом сообщает канал Baza в Telegram.