В России резко выросло число заражений агрессивным типом гриппа

Фото: istockphoto/simpson33

В России наблюдается резкий рост случаев заражения агрессивным гриппом типа А. Об этом сообщает канал Baza в Telegram.



По информации СМИ, у заболевших фиксируется высокая температура (38–40 градусов), сильные боли в теле, рвота, диарея, заложенность носа и кашель. Симптомы проявляются быстро: у детей это происходит в течение 15-30 минут, у взрослых — за несколько часов, и могут сохраняться до пяти дней.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано среди детей в возрасте от двух до пяти лет, а также среди россиян с диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Согласно данным Роспотребнадзора, в восьми из 89 субъектов страны зафиксировали превышение пороговых уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Никита Кротов

