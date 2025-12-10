Врач объяснил, для кого опасен гонконгский грипп

10 декабря 2025, 22:03

Мясников: гонконгский грипп представляет опасность для пожилых людей

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Врач общей практики Александр Мясников отметил, что гонконгский грипп, который распространяется в России, представляет особую опасность для двух категорий людей. Об этом он сообщил в интервью НСН.