Врач объяснил, для кого опасен гонконгский грипп
Врач общей практики Александр Мясников отметил, что гонконгский грипп, который распространяется в России, представляет особую опасность для двух категорий людей. Об этом он сообщил в интервью НСН.
К группам риска Мясников отнес пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. По его словам, для них гонконгский грипп может быть более опасным, чем другие штаммы вируса.
При этом врач подчеркнул, что самостоятельно определить наличие такой инфекции сложно, так как ее симптомы схожи с симптоматикой обычного гриппа. Он также добавил, что вакцинация может обеспечить защиту от заражения.
4 декабря сообщалось, что в России зафиксировали всплеск заболеваемости гонконгским гриппом.
