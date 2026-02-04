В России с 2020 по 2024 годы число заболевших сифилисом выросло на 63%
В России с 2020 по 2024 годы число заболевших сифилисом выросло на 63%. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как оказалось, чаще всего болезнь фиксируется у мужчин старше 40 лет. Среди женщин и молодых россиян случаи встречаются значительно реже.
Эксперты отмечают, что в 2025 году заболеваемость начала постепенно снижаться, однако это не гарантирует устойчивой тенденции. Основной фактор риска — низкое использование средств контрацепции. Высокая стоимость презервативов и падение их продаж могут привести к росту числа инфицированных вновь.
