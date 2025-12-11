В России создают препарат от ожирения на основе дигидрокверцетина из лиственницы
Учёные Сеченовского университета разрабатывают природный аналог средств для снижения веса — будущий препарат основан на дигидрокверцетине, который ранее использовался как антиоксидант. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Основой будущего препарата станет дигидрокверцетин — соединение, получаемое из лиственницы. Ранее его применяли преимущественно как антиоксидант, однако специалисты Сеченовского университета обнаружили, что животные, получавшие вещество в рамках экспериментов, снижали вес примерно на 5% в месяц.
Учёные предполагают, что аналогичный эффект может наблюдаться и у людей, но отмечают проблему: дигидрокверцетин плохо усваивается организмом. Для повышения биодоступности исследователи создают его композиции с аминокислотами — лизином, аргинином и гистидином.
По словам доцента кафедры химии Сеченовского университета Романа Терехова, после оценки полученных вариантов будет выбрана наиболее эффективная формула, которая перейдёт на следующий этап исследований.
Дальнейшая работа включает новое тестирование на животных, а затем — при подтверждении безопасности — разработку первого отечественного препарата от ожирения на природной основе, который, как ожидается, будет обладать меньшим количеством побочных эффектов по сравнению с существующими аналогами.
