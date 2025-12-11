В России создают препарат от ожирения на основе дигидрокверцетина из лиственницы

11 декабря 2025, 12:39

Фото: iStock/Ridofranz

Учёные Сеченовского университета разрабатывают природный аналог средств для снижения веса — будущий препарат основан на дигидрокверцетине, который ранее использовался как антиоксидант. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».