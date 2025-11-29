В России стартовали финальные испытания инновационной вакцины против аллергии

29 ноября 2025, 06:32

Скворцова: стартовал финальный этап испытаний российской вакцины против аллергии

Фото: istockphoto / dragana991

Финальный этап клинических исследований вакцины для борьбы с аллергией на пыльцу берёзы и сопутствующими пищевыми аллергиями стартовал в России. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.