В России стартовали финальные испытания инновационной вакцины против аллергии
Финальный этап клинических исследований вакцины для борьбы с аллергией на пыльцу берёзы и сопутствующими пищевыми аллергиями стартовал в России. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
По её словам, первые две фазы испытаний прошли успешно. Согласно действующему законодательству, этого достаточно для регистрации препарата при условии постоянного контроля его эффективности. В настоящее время активно ведётся набор участников для третьей фазы испытаний.
Специалисты определили, что оптимальная дозировка вакцины составляет 80 микрограммов. Курс вакцинации предусматривает пять подкожных инъекций с интервалом в месяц между процедурами.
Исследование началось в октябре. Как пояснила Скворцова, деревья обычно начинают пылить в апреле. По ее словам, раннее начало испытаний необходимо для своевременной подготовки организма к следующему сезону цветения.
