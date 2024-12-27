В России зарегистрировали препарат от рака предстательной железы

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Лекарственный препарат от рака предстательной железы «Ракурс (223Ra)» зарегистрирован в России. Об этом сообщают в телеграм-канале Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Как рассказали в ведомстве, новый препарат разработан на основе отечественного сырья. Лекарство уничтожает метастазы в костях, что позволяет продлить жизнь больному. Кроме того, оно воздействует на болевой синдром и даёт возможность отказаться от применения обезболивающих.
Препарат имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса.
В ведомстве добавили, что лекарство создали специалисты Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.
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Препарат имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса.
В ведомстве добавили, что лекарство создали специалисты Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.
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Анастасия Ларина