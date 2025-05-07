В Санкт-Петербурге обсудили вопросы медицинской помощи пожилым пациентам

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Начальник Госпиталя для ветеранов войн и главный внештатный специалист-гериатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Максим Бессонов рассказал о ключевых темах, обсуждавшихся на V Всероссийском форуме по геронтологии и гериатрии. Мероприятие прошло на базе РГПУ им. Герцена и собрало специалистов из 42 регионов России и Белоруссии, сообщает «Петербургский дневник».
Основное внимание участников было сосредоточено на вопросах активного долголетия, медицинской и социальной поддержки пожилых граждан. Форум проходил в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и городской программы «Серебряный возраст», инициированной губернатором Александром Бегловым и поддержанной президентом Владимиром Путиным.
По словам Бессонова, особый интерес вызвали темы комплексного подхода к лечению возрастных заболеваний, а также необходимость создания специализированных центров для пожилых пациентов.
Госпиталь для ветеранов войн представил собственные разработки по лечению распространённых возрастных патологий, включая переломы, инфаркты и сосудистые поражения мозга. Применяется принцип мультидисциплинарных бригад, в которые входят врачи разных специальностей. Кроме того, госпиталь организует оказание помощи по принципу «одного окна».
Особое внимание в интервью было уделено предстоящему Международному съезду блокадников, открытие которого состоялось 7 мая. Бессонов отметил, что последствия блокады сказываются на здоровье не только её непосредственных участников, но и их потомков. Среди характерных заболеваний — сердечно-сосудистые, гастроэнтерологические и онкологические патологии.
В рамках проходящей Недели здорового долголетия специалист также дал рекомендации пожилым людям. Он подчеркнул важность умеренной физической активности, интеллектуального развития и социальной активности.
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По словам Бессонова, особый интерес вызвали темы комплексного подхода к лечению возрастных заболеваний, а также необходимость создания специализированных центров для пожилых пациентов.
«Для эффективного оказания помощи пожилым гражданам необходимо постоянное проведение научных исследований, внедрение инновационных технологий и междисциплинарный подход в медицине», — подчеркнул он.
Госпиталь для ветеранов войн представил собственные разработки по лечению распространённых возрастных патологий, включая переломы, инфаркты и сосудистые поражения мозга. Применяется принцип мультидисциплинарных бригад, в которые входят врачи разных специальностей. Кроме того, госпиталь организует оказание помощи по принципу «одного окна».
«Мы стараемся организовать оказание медицинской помощи по принципу «одного окна», подобно многофункциональному центру, где все услуги оказываются в одном месте. Наша задача – сделать так, чтобы пожилой человек не тратил силы и нервы на походы по разным больницам и поликлиникам», — сказал он.
Особое внимание в интервью было уделено предстоящему Международному съезду блокадников, открытие которого состоялось 7 мая. Бессонов отметил, что последствия блокады сказываются на здоровье не только её непосредственных участников, но и их потомков. Среди характерных заболеваний — сердечно-сосудистые, гастроэнтерологические и онкологические патологии.
«Поэтому наша задача не только помочь тем, кто выжил в той страшной блокаде, но и поддержать их потомков, чтобы уменьшить негативное влияние пережитой катастрофы на их здоровье», — подчеркнул Бессонов.
В рамках проходящей Недели здорового долголетия специалист также дал рекомендации пожилым людям. Он подчеркнул важность умеренной физической активности, интеллектуального развития и социальной активности.
«Людям старшего возраста полезно осваивать новые языки, учиться компьютерной грамотности, участвовать в творческих занятиях, таких как танцы, музыка и театр. Всё это стимулирует мозговую активность и предупреждает ухудшение когнитивных функций. Кроме того, крайне важно избегать факторов, повышающих риск падений. Также я верю, что общение с друзьями и поддержка близких невероятно важны для хорошего настроения и самочувствия в пожилом возрасте», — отметил Бессонов.
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Дайана Хусинова