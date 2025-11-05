В Санкт-Петербурге появится новая станция переливания крови
Во Фрунзенском районе Петербурга, рядом со станцией метро «Дунайская», построят новую городскую станцию переливания крови. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства городской станции переливания крови Станислав Давыдов.
Организовал строительство современного медицинского комплекса Гуманитарный добровольческий корпус.
«До 5 ноября должен быть выбран генеральный подрядчик строительства. Ввести объект в эксплуатацию планируется к маю 2028 года. Новый комплекс создаст комфортные условия как для доноров, так и для медицинских работников», — приводит «Петербургский дневник» слова Давыдова.
По его словам, здание будет просторным и светлым, с удобной транспортной доступностью. Туда будут приезжать не только доноры, но и врачи, которые занимаются сбором компонентов крови для городских медучреждений.
Тем временем в Кемерове медики больницы имени М.А. Подгорбунского провели необычную операцию 83-летнему пациенту со свищом кишечника. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«Пациент возрастной, риски были, но мы провели все необходимые обследования и рассмотрели все возможные пути решения», — рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Андрей Старцев.
Сегодня мужчина восстанавливается, чувствует себя хорошо и планирует дожить до 100 лет.