В Санкт-Петербурге появится новая станция переливания крови

Во Фрунзенском районе Петербурга, рядом со станцией метро «Дунайская», построят новую городскую станцию переливания крови. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства городской станции переливания крови Станислав Давыдов.





Организовал строительство современного медицинского комплекса Гуманитарный добровольческий корпус.





«До 5 ноября должен быть выбран генеральный подрядчик строительства. Ввести объект в эксплуатацию планируется к маю 2028 года. Новый комплекс создаст комфортные условия как для доноров, так и для медицинских работников», — приводит «Петербургский дневник» слова Давыдова.

