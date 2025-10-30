Достижения.рф

Подольск присоединился к эстафете в поддержку донорства костного мозга

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Всероссийскую эстафету «Огонь жизни» по поддержке донорства костного мозга провели в Подольске. В мероприятии приняли участие семь человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Старт забегу дали члены окружного Совета депутатов. Участники эстафеты пронесли по центральным улицам города символический факел.

«Подольск стал 98-м городом в масштабном мероприятии, объединившем 100 населенных пунктов. Спасибо всем, кто уже сделал важный шаг и стал донором костного мозга, подарив другому человеку шанс на жизнь и будущее», — сказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.
Финальной точкой эстафеты стал Дворец молодёжи на Октябрьском проспекте. Здесь все желающие могли вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. О процедуре донорства им рассказали врачи Службы крови и волонтёры-медики.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 1 0