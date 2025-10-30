Подольск присоединился к эстафете в поддержку донорства костного мозга

30 октября 2025, 16:42

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Всероссийскую эстафету «Огонь жизни» по поддержке донорства костного мозга провели в Подольске. В мероприятии приняли участие семь человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Старт забегу дали члены окружного Совета депутатов. Участники эстафеты пронесли по центральным улицам города символический факел.



