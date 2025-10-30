Подольск присоединился к эстафете в поддержку донорства костного мозга
Всероссийскую эстафету «Огонь жизни» по поддержке донорства костного мозга провели в Подольске. В мероприятии приняли участие семь человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Старт забегу дали члены окружного Совета депутатов. Участники эстафеты пронесли по центральным улицам города символический факел.
Финальной точкой эстафеты стал Дворец молодёжи на Октябрьском проспекте. Здесь все желающие могли вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. О процедуре донорства им рассказали врачи Службы крови и волонтёры-медики.«Подольск стал 98-м городом в масштабном мероприятии, объединившем 100 населенных пунктов. Спасибо всем, кто уже сделал важный шаг и стал донором костного мозга, подарив другому человеку шанс на жизнь и будущее», — сказал глава округа Подольск Григорий Артамонов.