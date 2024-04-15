В Щёлкове прооперировали новорождённого с огромной лимфангиомой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Щёлковского перинатального центра прооперировали новорождённого с 25-сантиметровой лимфангиомой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр поступила 23-летняя беременная женщина. После кесарева сечения родился мальчик весом 3,3 кг и ростом 49 см. Однако ещё на стадии внутриутробного развития у него выявили лимфангиому передней брюшной стенки. Это доброкачественная опухоль из множества кист разного размера, развивающаяся из лимфатических сосудов. Такое образование сопровождается косметическими нарушениями. Оно также может увеличиться и привести к сдавливанию окружающих тканей и органов.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Проведённая операция в дальнейшем не скажется на качестве его жизни.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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«Если лимфангиома больших размеров, проводится операция, в ходе которой удаляется всё образование. Вмешательство прошло успешно, было полностью удалено образование размером 25 на 16 сантиметров. Послеоперационный период протекал без особенностей», – рассказала заведующая отделением хирургии новорожденных Лилия Швец.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Проведённая операция в дальнейшем не скажется на качестве его жизни.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Лора Луганская