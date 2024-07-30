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В Сергиевом Посаде стартовал ремонт центрального входа поликлиники №1

30 июля 2024, 15:28
Фото: Дмитрий Зайчиков

Фото: Дмитрий Зайчиков

Начались работы по ремонту центральной входной группы поликлиники №1, расположенной в микрорайоне Рабочий Посёлок Сергиево-Посадского округа, на необходимость этих работ ранее указали пациенты, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
Отмечается, что заявку пациентов власти округа сразу взяли в работу и оперативно нашли подрядчика. Заказчиком ремонтных работ стала Сергиево-Посадская больница.

«Первоочередная задача — провести демонтаж, к чему мы и приступили. Потом мы выставим опалубку, всё заармируем и зальём бетоном, после чего будет уложена плитка», — рассказал представитель подрядчика Евгений Билевич.


На время ремонта центрального входа пациенты и сотрудники медицинского учреждения пользуются входами, которые расположены на торцах здания.

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#сергиев посад
#поликлиника
#ремонт
Нутрициолог Барзаева назвала безопасное для здоровье количество чипсов и сухариков
Нутрициолог Барзаева: Можно употреблять 50 г чипсов или сухариков в день
30 июля 2024, 19:06

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Нутрициолог Олеся Барзаева заявила, что употребление даже таких ультрапереработанных продуктов, как чипсы и сухарики, совместимы со здоровым питанием.
По её словам, безопасная для здоровья доза таких продуктов составляет примерно 50 г в день.

«Дополнительная еда, которая включает продукты с добавленным сахаром, ультрапереработанную пищу, продукты с высоким содержанием соли и насыщенных жиров, должна составлять не более 15% рациона или 250-350 ккал в зависимости от веса, возраста и пола человека. Это примерно 50-60 г чипсов», – пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что среди продуктов своеобразным «наркотиком» является сахар.

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#продукты
#еда
#питание
#здоровье
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Врач Зубова заявила об опасности «чисток кишечника»
30 июля 2024, 18:29

Фото: iStock/mi-viri

Врач-хирург, колопроктолог Нина Зубова заявила, что здоровому человеку не нужны «чистки кишечника», поскольку здоровому организму такие процедуры могут нанести вред.
Так, клизмы и гидроколонотерапия без медицинских показаний могут уничтожить всю полезную микрофлору кишечника, а детокс-диеты, БАДы, соки и коктейли могут сильно обезвожить организм и даже привести к проблемам с печенью.

«Даже препараты, у которых в составе «только натуральные растительные компоненты», могут быть опасны. Злоупотребляя ими, человек может нанести серьёзный вред печени. В большинстве случаев «детокс-составы» просто не дают никакого эффекта или приводят к расстройству, но бывает, что любители таких средств попадают в больницу с печеночной недостаточностью, отравлением, обезвоживанием и другими серьезными проблемами», — добавила в беседе с Газета.ру Зубова.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.

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#вред
#врач
#человек
#препараты
#здоровье
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Врач Чернышова назвала опасные последствия магнитных бурь для здоровья
Врач Чернышова: Во время магнитных бурь могут образовываться тромбы
30 июля 2024, 17:06

Фото: iStock/murat4art

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что у некоторых людей, в частности, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющими проблемы со здоровьем, во время магнитных бурь может ухудшаться самочувствие.
Она отметила, что это может выражаться в скачках давления, а также образовании тромбов и холестериновых бляшек.

«В организме в период магнитных бурь могут образовываться тромбы, холестериновые бляшки. А в мягких тканях могут откладываться соли кальция», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

А руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин объяснил причины нынешней магнитной бури.

«Причина этому — серия выбросов из центральной части Солнца, которые зарегистрированы были 27, 28, 29 и 30 июля. И мелкие, и крупные выбросы вылетали в сторону Земли. Уже шесть часов назад мы увидели, что к нам пришло магнитное облако и вообще плазма от Солнца, и сейчас у нас начинает раскачиваться магнитосфера Земли», — рассказал в беседе с RT специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что магнитные бури ожидаются на Земле со вторника по четверг.

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#солнце
#магнитные бури
#здоровье
#земля
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Головная боль и слабость: врач перечислила симптомы укуса клещей и назвала группу риска
Инфекционист Кандоба порекомендовала репелленты от клещей
30 июля 2024, 15:34

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба в беседе с «Радио 1» рассказала, как защититься от клещей. По ее словам, от их укусов хорошо помогают репелленты (вещества для отпугивания). Медик отметила, что пользоваться ими необходимо не только во время прогулок по лесу, но и в парках.
«Специфические запахи их отпугивают», — прокомментировала собеседница.

Репеллентами обрабатывается одежда, поэтому Кандоба отметила, что использовать их можно с раннего возраста.

«Все участки кожи по максимуму должны быть закрыты одеждой», — добавила Кандоба.

Среди заболеваний, передаваемых клещами, встречается бабезиеллез (бабезиоз). Ему больше подвержены животные, но он бывает и у человека. Особо внимательными в плане бабезиоза стоит быть жителям Алтая, Дагестана, Адыгеи, Краснодарского края.

«Это инфекционное заболевание, передается при присасывании клещей, где-то схоже с малярией. Важно, что оно проявляется у людей пожилого возраста (70-80 лет) или с иммунодефицитом», — прокомментировала врач.

Болезнь может протекать бессимптомно, кроме того, через шесть месяцев возможен рецидив. Вместе с тем среди симптомов присутствуют головная боль, слабость, высокая температура и даже фиолетовый цвет мочи. Что касается детей и взрослых, они в меньшей опасности.

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В подмосковных аптеках с начала года выдали льготных лекарств на 16,5 млрд рублей
30 июля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба ​Минздрава МО

В аптеках Московской области в 2024 году обслужили более 4,7 млн. рецептов на льготные лекарства.
Суммарная стоимость препаратов превысила 16,5 млрд рублей, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как отметили в подмосковном парламенте, для отдельных категорий граждан в Московской области предусмотрена мера социальной поддержки в виде обеспечения лекарствами на льготных условиях.
«Сегодня правом на получение льготных лекарств в Московской области обладают более 700 тыс. человек. В федеральный регистр граждан включены без малого 263 тыс. человек, в региональный – порядка 439 тыс. граждан. В 2024 году на обеспечение жителей льготными лекарствами выделено 23 млрд рублей», – отметил спикер.
Как сказал Брынцалов, важно, чтобы все жители могли получить льготные лекарства своевременно. Для этого в аптеках проводится постоянный мониторинг наличия необходимых препаратов с помощью единой региональной информационной системы.

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#льготники
#лекарства
#аптека
#мособлдума
#игорь брынцалов
#подмосковье
#московская область
#социальная поддержка
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В Подмосковье благодаря программе «Приведи друга» трудоустроились 290 медиков
30 июля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные лечебные учреждения благодаря программе «Приведи друга» устроились около 290 медработников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области уже третий год действует программа «Приведи друга», позволяющая сотрудникам медучреждений получать премии за привлечение новых специалистов. За трудоустройство врача медработник может получить премию до 50 тыс. рублей, за привлечение фельдшера или медсестры – до 25 тыс.
«Мы реализуем в Подмосковье разнообразные меры социальной поддержки для медицинских специалистов. Они включают программы, направленные на решение жилищного вопроса и денежные выплаты. Благодаря программе «Приведи друга» к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 900 медиков, из них 290 – за этот год», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Программа «Приведи друга» – не единственная мера поддержки медработников в регионе. Также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер». Компенсируется аренда жилья, предоставляются земельные участки.

Подробно узнать о мерах социальной поддержки медиков и вакансиях в медучреждениях можно на сайте.

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#здравоохранение
#здоровье
#врачи
#социальная поддержка
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
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В Жуковском капитально отремонтируют больницу
30 июля 2024, 13:17

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт главного лечебного корпуса больницы проведут в городском округе Жуковский, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию будущего капитального ремонта и провести работы по масштабному обновлению четырёхэтажного здания больницы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больница была построена в 1985 году. Капитальный ремонт должен быть завершён в 2026 году.

Начальная цена лота составляет 4 миллиарда 189 миллионов 863 тысячи рублей, заявки принимаются до 14 августа. Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области.

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#жуковский
#капитальный ремонт
#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
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Врач из Истры спасла зрение пациенту с проволокой в глазу
30 июля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

38-летний мужчина поступил в офтальмологическое отделение Истринской больницы с отрезком проволоки в правом глазу. Травму пациент получил, устанавливая пластиковые окна, спасти глаз помогла операция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Металлическая проволока находилась в передней камере правого глаза. Мы извлекли проволоку и полностью восстановили всю структуру переднего отрезка глаза и тургор. На роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью», — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.
После операции пациенту провели консервативное лечение.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, зрение полностью восстановилось. Пациента уже выписали, он может вернуться к привычной жизни.

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#зрение
#глаза
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#врачи
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В МОНИКИ поставили более 900 единиц медоборудования
30 июля 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 900 единиц медицинского оборудования поставили в МОНИКИ им. Владимирского за последние три года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«МОНИКИ — флагман подмосковной медицины, который мы активно развиваем. За три года в институт поставлено 905 единиц медицинского оборудования, в том числе аппарат МРТ, рентген-аппараты, аппараты КТ и другая медтехника на общую сумму свыше 2,76 млрд рублей», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве подчеркнули, что современная техника позволяет врачам МОНИКИ оказывать пациентам высокотехнологичную медицинскую помощь и в целом развивать эту сферу.

Медицинскую технику для больниц и поликлиник Московской области закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#моники
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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