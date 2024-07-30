В Сергиевом Посаде стартовал ремонт центрального входа поликлиники №1

Фото: Дмитрий Зайчиков
Начались работы по ремонту центральной входной группы поликлиники №1, расположенной в микрорайоне Рабочий Посёлок Сергиево-Посадского округа, на необходимость этих работ ранее указали пациенты, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
Отмечается, что заявку пациентов власти округа сразу взяли в работу и оперативно нашли подрядчика. Заказчиком ремонтных работ стала Сергиево-Посадская больница.
На время ремонта центрального входа пациенты и сотрудники медицинского учреждения пользуются входами, которые расположены на торцах здания.
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«Первоочередная задача — провести демонтаж, к чему мы и приступили. Потом мы выставим опалубку, всё заармируем и зальём бетоном, после чего будет уложена плитка», — рассказал представитель подрядчика Евгений Билевич.
На время ремонта центрального входа пациенты и сотрудники медицинского учреждения пользуются входами, которые расположены на торцах здания.
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Лев Каштанов