Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Кулешова развеяла мифы о существовании «метеозависимости»

Врач Кулешова развеяла мифы о существовании «метеозависимости»

09 января 2024, 20:29
Фото: istockphoto.com/fizkes

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-терапевт, кардиолог Дарья Кулешова заявила, что с медицинской точки зрения такого диагноза, как «метеозависимость» не существует.
«Теории метеозависимости восходит к древнегреческим философам. Однако сейчас диагноза «метеозависимость» или «метеочувствительность» в международной классификации болезней нет. Не существует исследований, способных подтвердить эти теории, – имеющиеся статьи неубедительны с точки зрения науки, основаны на малом количестве данных и носят скорее субъективный описательный характер, то есть чаще всего пациенты в опросниках сами отмечают появление болей при изменении погоды», – пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Кулешова.

Она отметила, что причины плохого самочувствия при изменении погоды нужно искать не в метеоусловиях.


При этом, врач подчеркнула, что при экстремальные температуры действительно способны оказывать негативное влияние на организм человека.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, от чего отказаться во время изменений атмосферного давления

Стоматолог Манучехри рассказала, когда не нужно чистить зубы

Врач Благов: Резкая отмена спиртного может вызвать белую горячку у алкоголика
#врач
#погода
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мясников: «Ничего нового в тридемии нет»
09 января 2024, 20:46

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что тридемия – заболевание гриппом, ОРВИ и COVID-19 – не является новым явлением.
«Ничего нового в тридемии нет. Так было всегда. Сколько мы живем, у нас есть множество вирусов. Также были и вирусы гриппа, которые вызывали более тяжелое заболевание, более длительное, с интоксикацией и более грозное по своим последствиям. Потом пришёл пятый коронавирус, после того как у нас появился общий иммунитет, который может протекать либо в виде ОРЗ, либо в виде более тяжёлой патологии», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

При этом, он отметил, что заболеть тремя вирусами одновременно почти нельзя.

Для того, чтобы обезопасить себя, по словам специалиста, надо вакцинироваться от гриппа, а также следить за здоровьем, весом, питанием и соблюдать все меры гигиены и предосторожности.

Читайте также:

В РФ началась тройная вирусная эпидемия

Врач Иванов предложил ввести ограничения для прерывания распространения простуд

Иммунолог Крючков: Поезд может стать хорошим источником заражений
#коронавирус
#меры
#иммунитет
#вирусы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В больницах Ногинска и Видного запустили два операционных микроскопа
09 января 2024, 19:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два операционных микроскопа для проведения сложных нейрохирургических операций поступили в Ногинскую и Видновскую больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«На закупку аппаратов было направлено более 34 млн рублей. Новое оборудование позволяет во время операции получать изображение высокой чёткости, что влияет на эффективность проводимого лечения», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Аппараты уже введены в работу. Операционные микроскопы оснащены инфракрасным модулем, который позволяет во время операции с помощью контрастного вещества получать информацию о проходимости сосудов мозга. Изображение передаётся на монитор.

Уточняется, что оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Читайте также:

В Подмосковье хирурги вылечили острый деструктивный холецистит у 89-летней женщины

В Подмосковье врачи спасли пациента, который проглотил рыбью кость

Долгопрудненские врачи удалили опухоль кишечника 92-летней пациентке
#минздрав мо
#медицина
#здравоохранение
#больница
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
#видное
#ногинск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стоматолог Манучехри рассказала, когда не нужно чистить зубы
LADBible: не нужно чистить зубы при рвоте, после конфет и газированных напитков
09 января 2024, 19:39

Фото: istockphoto/macniak

Лондонский стоматолог Шаади Манучехри, рассказала, в каких случаях не нужно чистить зубы.
LADBible пишет, что, если проигнорировать её советы, можно навредить своему здоровью. Зубы не нужно чистить зубы после приступа рвоты.

«Содержимое из желудка чрезвычайно кислотное, поэтому если вы почистите зубы сразу после того, как вас вырвало, вы сотрете себе эмаль», — объясняет стоматолог.
Шаади предупреждает, что е нужно чистить зубы сразу после завтрака, особенно если ели конфеты.

«Когда вы только что поели, уровень кислотности во рту повышается. Если вы чистите зубы, то натираете зуб кислотами. Подождите хотя бы 60 минут», — говорит Манучехри.
Также не стоит чистить зубы после выпитых газированных напитков.

Ранее сообщалось, что в РФ наметился рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Уровень заболеваемости на данный момент составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в стране началась тройная вирусная эпидемия.

Читайте также:

Врач Благов: Резкая отмена спиртного может вызвать белую горячку у алкоголика

Россиянам раскрыли, от чего отказаться во время изменений атмосферного давления

В Подмосковье хирурги вылечили острый деструктивный холецистит у 89-летней женщины
#зубы
#здоровье
#новости
#общество
#стоматолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Благов: Резкая отмена спиртного может вызвать белую горячку у алкоголика
09 января 2024, 18:58

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов заявил, что у алкоголиков резкая отмена употребления спиртного может спровоцировать белую горячку.
«Белая горячка возникает после резкой отмены спиртного у алкоголика с большим алкогольным стажем. Этот процесс развивается постепенно, в вечернее и ночное время. У больного нарастает беспокойство, тревога, страх, бессонница, кошмарные сновидения, переходящие в «психотическую явь», – пояснил в беседе с Газета.ру Благов.

Он добавил, что делирий — психическое расстройство, характеризующееся помрачнением сознания — формируется из-за хронической интоксикации спиртными напитками, приобретённой неполноценности головного мозга, патологии внутренних органов и т.д.

Читайте также:

Нарколог Холдин рассказал, как быстро вернуть форму после новогодних праздников

Нарколог Шуров рассказал, как избежать диетического и алкогольного срыва

Нарколог раскрыл, почему капельница от похмелья нужна не всем
#нарколог
#тревога
#здоровье
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, от чего отказаться во время изменений атмосферного давления
Врач Серебрянский рекомендовал не злоупотреблять кофе и солью
09 января 2024, 15:45

Фото: istockphoto.com/kynny

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский заявил, что, поскольку резкое изменение атмосферного давления может отразиться на самочувствии, то в этот период следует снизить режим нагрузок, наладить питание и более внимательно относится к своему здоровью.
В частности, он посоветовал значительно сократить потребление соли, кофе, чая, отказаться от алкоголя, а также снизить физическую активность.

«Не надо злоупотреблять солью, исключить кофе и крепкий чай, алкоголь. Лучше употреблять чай с мелиссой, с ромашкой, с бергамотом. Можно пить зелёные чаи. Хотя некоторые зелёные чаи повышают артериальное давление, поэтому здесь надо быть аккуратнее», — прокомментировал в беседе с RT Серебрянский.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве на этой неделе можно будет ожидать некоторое потепление.

«В ночь на четверг вновь подморозит до -10…-15°C. Днём по нынешним меркам довольно тепло, ожидается -2…-4°C. Мы на какое-то время попадем в теплый сектор ныряющего циклона. Его прохождение будет сопровождаться довольно плотным ветром с порывами 12...17 м в секунду. В течение практически всего дня четверга прогнозируется метель», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Читайте также:

Синоптик Ильин предупредил о небольших снегопадах и гололедицах в Москве

На Старый Новый Год в Москву и Подмосковье вернутся морозы

Энергетики удерживают ситуацию с бесперебойным электроснабжением в городских округах Чехов и Солнечногорск
#алкоголь
#кофе
#чай
#здоровье
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье хирурги вылечили острый деструктивный холецистит у 89-летней женщины
09 января 2024, 14:25

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Балашихинские хирурги вылечили запущенную форму желчекаменной болезни у 89-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина поступила в больницу с жалобами на на тошноту и острую боль в правом боку. В ходе дианостики у пациентки выявили разрушение стенок желчного пузыря и наличие множества крупных камней в самом пузыре и в общем желчном протоке.

«Желчный пузырь вместе с камнями мы удалили, также были удалены камни из общего желчного протока и выполнено его дренирование. К сожалению, такие запущенные случаи нельзя прооперировать лапароскопически, поэтому уже вторым этапом операции — малоинвазивно — ей выполнили эндоскопическую папиллосфинктеротомию: рассекли вход в проток через просвет 12-перстной кишки и восстановили ход желчи», — поделился заведующий хирургическим отделением Денис Гулькин.

Стоит отметить, что в настоящий момент уже выписана домой.

Читайте также:

Терапевт Рябков перечислил опасные симптомы после падения

В Подмосковье врачи спасли пациента, который проглотил рыбью кость

Долгопрудненские врачи удалили опухоль кишечника 92-летней пациентке
#подмосковье
#врачи
#женщина
#операции
#симптомы
#жалобы
#балашиха
#пенсионерка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог назвала защищающий от цирроза печени и диабета напиток
Диетолог Залетова: какао помогает в профилактике цирроза и диабета
09 января 2024, 14:05

Фото: istock / JulijaDmitrijeva

Какао может быть полезно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемы со здоровьем. О пользе ароматного напитка рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с радио Sputnik.

Эксперт отметила, что вещества, которые содержаться в какао, положительно влияют на пациентов с циррозом печени.

«Несомненно, напиток не будет лекарством, но он может замедлить прогрессирование этого заболевания. Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу, например вирусных гепатитов или неалкогольной жировой болезни печени», — пояснила диетолог.
Она также добавила, что какао способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онологии.

Помимо этого, какао содержит множество антиоксидантов, которые борются с атеросклерозом и связанными с ним заболеваниями сердца и сосудов.

«Биоактивные соединения, которые есть в какао, уменьшают склеивание тромбоцитов, это тоже помогает в профилактике инфарктов и инсультов. Поэтому можно сказать, что напиток продлевает жизнь», — рассказала специалист.
Залетова советует употреблять какао без сахара и молока 2-3 раза в неделю.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как разгрузить организм после новогодних праздников

Терапевт назвала опасные для беременных банкетные блюда

ВОЗ призвала носить маски из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19
#эксперт
#врач
#диетолог
#болезни
#заболевания
#здоровье
#сахарный диабет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ началась тройная вирусная эпидемия
«Известия»: растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19
09 января 2024, 13:37

Фото: istockphoto/JackF

В РФ наметился рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Уровень заболеваемости на данный момент составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в стране началась тройная вирусная эпидемия.

Распространяется особенно стремительно грипп А (H3N2). Специалисты прогнозируют возможный спад заболеваемости в феврале-марте.

Ранее профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов заявил, что для прерывания распространения сезонных вирусов – гриппа, ОРВИ – необходимы ограничительные меры. Отмечается, что сейчас наблюдается некоторый подъём заболеваемости.

«Если у нас эпидемия, вспышка, то какие могут быть массовые мероприятия, какие сборы? Тогда, действительно, идём на прерывание цепочки. На две недели всё прекратили, разошлись. Разорвали цикл инкубационный, передачу патогена – и все спокойно опять вышли», – прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Иванов.
Читайте также:

Врач Иванов предложил ввести ограничения для прерывания распространения простуд

Иммунолог Крючков: Поезд может стать хорошим источником заражений

SHOT: С поезда Москва — Симферополь сняли 10 детей и отправили в больницу
#грипп
#здоровье
#новости
#общество
#коронавирус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Фаерман назвала самый полезный способ приготовления яиц
Диетолог Фаерман: Омлет на пару – самый полезный способ приготовления яиц
09 января 2024, 11:25

Фото: istockphoto/Михаил Руденко

Диетолог сервиса «Доктис» Лариса Фаерман рассказала, что омлет на пару и варка всмятку считаются одними из самых полезных способов приготовления яиц.
«Лента.ру» сообщает, что яйца —это источник высококачественного белка, содержащего все необходимые аминокислоты в оптимальных пропорциях. Поэтому считается идеальным продуктом для восстановления мышц, роста и развития тела. В яйцах содержатся витамины A, D, E, и B12, железо, цинк, селен. При этом аллергикам нужно полностью исключить этот продукт из рациона.
Людям с повышенным уровнем холестерина в крови лучше ограничить количество желтков в рационе.

Питательная ценность яиц зависит от способа приготовления.

«Варка яиц всмятку или приготовление яиц пашот считается одним из лучших методов, так как при этом сохраняются все важные питательные вещества, в том числе чувствительные к температуре витамины и антиоксиданты», — говорит Лариса Фаерман.
Омлет на пару также полезен. Данный метод приготовления позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ. В омлете сочетается молочный и яичный белки, получается насыщенный белком продукт, который достаточно легко усваивается.
А вот с глазуньей нужно соблюдать осторожность и знать меру. Блюдо является достаточно калорийным.

Читайте также:

Врачи назвали главные утренние ошибки россиян, которые делают кровь густой

Диетолог Круглова рассказала, что нельзя есть на завтрак зимой

Диетолог Соломатина дала совет по питанию в офисе
#яйца
#продукты
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф