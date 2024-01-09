Врач Кулешова развеяла мифы о существовании «метеозависимости»

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Врач-терапевт, кардиолог Дарья Кулешова заявила, что с медицинской точки зрения такого диагноза, как «метеозависимость» не существует.
«Теории метеозависимости восходит к древнегреческим философам. Однако сейчас диагноза «метеозависимость» или «метеочувствительность» в международной классификации болезней нет. Не существует исследований, способных подтвердить эти теории, – имеющиеся статьи неубедительны с точки зрения науки, основаны на малом количестве данных и носят скорее субъективный описательный характер, то есть чаще всего пациенты в опросниках сами отмечают появление болей при изменении погоды», – пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Кулешова.
Она отметила, что причины плохого самочувствия при изменении погоды нужно искать не в метеоусловиях.
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