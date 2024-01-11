В Ступино врачи вылечили пенсионерке хроническую заложенность носа

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Ступинские врачи помогли 64-летней пациентке избавиться от постоянной заложенности носа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу по направлению стоматолога из-за изменений в верхней челюстной пазухе. Во время обследования были зафиксированы признаки хронического воспаления в верхнечелюстной пазухе.
Стоит отметить, что пациентка чувствует себя хорошо, а также у нее пропало чувство постоянной заложенности носа.
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«Мы приняли решение об эндоскопической операции через естественное отверстие под местной анестезией. Минимально инвазивным методом пациентке удалили грибковое новообразование шаровидной формы. Операция проходила в рамках дневного стационара, поэтому уже через два часа женщина отправилась домой», - поделился заведующий отолорингическим отделением Сергей Шарков.
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Мира Полтева