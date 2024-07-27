НМИЦ Минздрава РФ назвал глазную боль и жар симптомами лихорадки Западного Нила

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НМИЦ Минздрава РФ назвал первые симптомы при заражении лихорадкой Западного Нила — жар, слабость, боль в глазах, мышцах и спине, а при развитии болезни — заторможенность, проблемы с передвижением и чувствительностью. Об этом со ссылкой на исследовательский центр сообщает РИА Новости. При появлении первых признаков недомогания следует немедленно обращаться к медикам, указано в материале.
В пресс-службе НМИЦ также отметили, что человек заражается этой болезнью в основном от укусов инфицированных комаров, потому для защиты врачи рекомендуют пользоваться спреями-репеллентами и москитными сетками.
Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан зарегистрировали 4 случая заболевания лихорадкой Западного Нила, но все зараженные уже получают медпомощь в больницах.
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Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан зарегистрировали 4 случая заболевания лихорадкой Западного Нила, но все зараженные уже получают медпомощь в больницах.
«Все пациенты получают медицинскую помощь в условиях стационара, им проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ Фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России по тактике ведения и лечения», — цитировали РИА Новости заявление НМИЦ.Читайте также:
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Данил Пономарев